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Descontinuado

Mini sistema Hi-Fi

NTRX700MU/55

Lo último en reproductores

Disfruta de graves potentes con este sistema Philips de 1100 W que cuenta con graves NX para activar cualquier fiesta. Obtén canciones desde dispositivos USB mezcladas automáticamente con Auto DJ, 260 mil efectos de luces LED y transmisión sencilla de smartphones a través de Bluetooth.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Lo último en reproductores

  • Bluetooth®

  • Atenuador de canal entre 2 USB

  • CD, MP3-CD, 2 USB, sintonizador

  • 1.100 W, graves NX

Potencia de salida total de RMS de 1100 W / 13000 W PMPO

Luces LED de 260 K como atmósfera de la fiesta

Luces LED de 260 K como atmósfera de la fiesta

Agrega la mejor atmósfera, ambiente y pasión a cualquier fiesta, con miles de luces de colores que parpadean, destellan y fluyen al ritmo de tu música. Elige fácilmente colores claros para coincidir con tu tema, o escoge uno de los muchos sistemas preseleccionados. Mueve el botón de graves NX para hacer que el espectáculo de luces sea aún más intenso.

DJ automático para mezclar de manera automática las pistas de la unidad USB

DJ automático para mezclar de manera automática las pistas de la unidad USB

Puedes automatizar tus canciones favoritas con el DJ automático, que mezcla automáticamente las pistas de un dispositivo USB conectado. Añade efectos de sonido con la rueda se selección del DJ. Llena de música la casa.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.