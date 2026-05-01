Descontinuado
NTRX700MU/55
Lo último en reproductores
Disfruta de graves potentes con este sistema Philips de 1100 W que cuenta con graves NX para activar cualquier fiesta. Obtén canciones desde dispositivos USB mezcladas automáticamente con Auto DJ, 260 mil efectos de luces LED y transmisión sencilla de smartphones a través de Bluetooth.
Bluetooth®
Atenuador de canal entre 2 USB
CD, MP3-CD, 2 USB, sintonizador
1.100 W, graves NX
Agrega la mejor atmósfera, ambiente y pasión a cualquier fiesta, con miles de luces de colores que parpadean, destellan y fluyen al ritmo de tu música. Elige fácilmente colores claros para coincidir con tu tema, o escoge uno de los muchos sistemas preseleccionados. Mueve el botón de graves NX para hacer que el espectáculo de luces sea aún más intenso.
Puedes automatizar tus canciones favoritas con el DJ automático, que mezcla automáticamente las pistas de un dispositivo USB conectado. Añade efectos de sonido con la rueda se selección del DJ. Llena de música la casa.
Opiniones
Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.