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Descontinuado

Radio original

ORT7500/10

3.2

| (5) Opiniones

La radio Original

Recuerda esos momentos especiales con esta radio Original. El encanto de la década de 1950 que trae este diseño de 1955 se combina con un gran sonido, lo que te ofrece graves potentes y radio nítida DAB+ y FM, además de reproducción de música de manera inalámbrica desde dispositivos inteligentes mediante Bluetooth

Ver todos los beneficios

La radio Original

  • Bluetooth®

  • DAB+, FM

  • Puerto USB para cargar

  • 20 W

Carga USB

El puerto de carga USB te permite cargar tus dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, iPhone o iPad

Entrada de Audio para reproducción de música portátil

Entrada de Audio para reproducción de música portátil

Con solo una sencilla conexión podés disfrutar de toda tu música en dispositivos portátiles y computadoras. Solo conectá tu dispositivo en el puerto de ENTRADA DE AUDIO (3,5 mm) en tu equipo Philips. En las computadoras, la conexión se realiza generalmente en la entrada de audífonos. Una vez conectado podrás disfrutar de toda tu colección musical, directamente en un conjunto superior de parlantes. Philips simplemente entrega el mejor sonido.

Reinterpretación contemporánea del icónico diseño Philetta

Reinterpretación contemporánea del icónico diseño Philetta

Inspirada en la radio original de 1955; esta radio moderniza los elementos icónicos de la legendaria radio Philips de 1955, conocida también como Philetta "254". En aquella época, esta radio compacta cautivó a las audiencias con la simplicidad de su diseño, gran sonido y recepción nítida. La herencia de la radio Philips comienza en 1927. Durante décadas, muchos modelos se han convertido en íconos reconocidos y objetos de colección.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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3.2

de 5

5

Opiniones

3
2

10/06/2017

Chile

Chile

Comprador verificado

Muy buen sonido

excelente sonido y muy fácil de realizar la conexión bluetooth de los aparatos multimedia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ORT7500 Radio original

Sí, recomiendo este producto

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07/05/2015

Chile

Chile

El diseño es absolutamente fascinante !!

Me hicieron recordar mi infancia. Diseño extraordinario, viste cualquier ambiente, bote esos feos parlantes de mi Pc, ahora mi escritorio se ve y suena fantástico y hay menos cables gracias al bluetooth. Mis amigos también compraron, no pudieron aguantarse. Muchas gracias Philips, de corazón.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ORT7500 Radio original

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Esta reseña se realizó para ORT7500 Radio original

26/02/2015

España

España

Sonido de calidad y diseño precioso.

Compré este producto porque soy un fanatico de las radios, y sabiendo que el precio era, en mi opinion, demasiado elevado, decidí de todos modos darme el capricho, pues su diseño simplemente me enamoró. Y suerte he tenido, porque no solamente es precioso, sino que, todavía más importante, su SONIDO ES DE LUJO. La historia de siempre: lo bueno hay que pagarlo. Y un tirón de orejas a Philips: podrían haberlo bordado y hacer un producto de 10 incluyendo la opcion de radio wifi- internet, DLNA y puerto USB para lectura de mp3. Pero aun así, se oye tan bien que es un lujo conectar por las mañanas por bluetooth el móvil y disfrutar de las playlist de Spotify mientras me afeito (lo tengo en el baño), o escuchar RNE Clásica como Dios manda.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ORT7500 Radio original

Sí, recomiendo este producto

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