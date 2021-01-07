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Descontinuado

Cortadora de cabello familiar

QC5115/15

4.2
| (244) Opiniones | 90% ha recomendado este producto

1 premio

Corta el pelo de tu familia
Cortar el pelo de tu familia nunca había sido tan fácil. Esta cortadora de cabello ofrece un motor potente, pero a la vez ultrasilencioso, un diseño ergonómico y liviano, y hojas y peines suaves con la piel, para obtener el mejor rendimiento en el cabello de niños y adultos.
Ver todos los beneficios

con nuestra cortadora de cabello más silenciosa para adultos y niños

Corta el pelo de tu familia

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 11 posiciones de longitud

  • Uso con cable

Se ajusta a diferentes posiciones de longitud

Se ajusta a diferentes posiciones de longitud

Cortá tu cabello a la longitud exacta que deseás. Solo tenés que seleccionar una de las 11 posiciones de longitud entre 3 mm y 21 mm en incrementos de 2 mm, o retirá el peine para un corte al ras de 0,5 mm.

Rendimiento silencioso y potente

Rendimiento silencioso y potente

Las cortadoras Philips son aptas para toda la familia y tienen todo el rendimiento sin interferencias. Su motor suave está diseñado para proporcionar potencia con una vibración reducida, lo que ayuda a mantener la calma mientras se corta.

Peines redondeados para evitar tirones e irritaciones

Peines redondeados para evitar tirones e irritaciones

Las cuchillas y los peines de esta cortadora pelo tienen puntas redondeadas para un corte de pelo seguro y suave.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

244

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

07/01/2021

Chile

Chile

excelente maquina

esa maquina lleva conmigo 4 años por lo menos, nunca me ha fallado, tambien va en que le he hecho buena mantencion y por eso a durado tanto

Ventajas

x

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QC5115/15 Cortadora de cabello familiar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QC5115/15 Cortadora de cabello familiar

29/01/2019

Chile

Chile

Excelente producto

[Employee of philipsglobal] El producto es super bueno, fácil de usar, su diseño pequeño haces q sea cómodo utilizarlo y ademas tiene un buen peso, no se canza la mano...100% recomendable para cualquier persona, los accesorios son únicos y fácil de cambiar, se ajusta a todo. se puede trasladar q cualquier parte...uf, a mime encanta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hair clipper QC5130/15 Family clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hair clipper QC5130/15 Family clipper

21/06/2020

España

España

De momento muy bien

Porque me parece bien producto y porque confío en la marca ya que tengo varias .

Ventajas

Esta muy bien y completo. Fácil de manejar.

Contras

No lleva cepillo para limpiarla .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

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