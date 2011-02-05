Descontinuado
QG3150/30
Máxima precisión y excelente visibilidad
La revolucionaria tecnología MicroBlade te ofrece una precisión incomparable para crear el estilo que quieras.
Plus
7 en 1
Una amplia gama de accesorios para que crees diferentes estilos y mantengas y definas tu corte de pelo y vello facial como más te guste.
La revolucionaria tecnología MicroBlade te ofrece una precisión incomparable para crear el estilo que quieras.
Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable templado son más filosas que el titanio*
2.8
de 5
6
Opiniones
Krespo
05/02/2011
España
Perfecto
Perfecto para rebajarse la barba y recortarsela trae todos los cabezales que puedes necesitar y bien ordenado, lo mejor es que se puede mojar bajo el agua para limpiarla, el unico inconveniente es que no funciona a tope con el cargador puesto, tienes que esperar a que vuelva a cargarse y utilizar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3150/30 Set de arreglo personal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3150/30 Set de arreglo personal
DieGO
01/05/2017
Colombia
Excelente y duradero
Lo compré hace 9 años y aún le saco el máximo provecho. Funciona a la perfección. Da muchas opciones. Es económico para todo lo que hace.
Sí, recomiendo este producto
Sí, recomiendo este producto
Gaspar
07/04/2016
España
Funciona bien, pero los peines se rompen con el tiempo
La máquina corta bien, es muy cómoda y fácil de usar. Sería bueno que pudiera cortar estando enchufada, pero al encender el motor, deja de cargar. Como puntos negativos. - Los peines de pelo y barba se van rompiendo con el tiempo. Se pueden comprar recambios, pero deberían durar mucho más. - Los peines se ajustan a varias longitudes de corte. Si no vas con cuidado, puede ocurrir que se te hundan y corte más corto de o previsto. Con un poco de cuidado no pasa.
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3150/30 Set de arreglo personal
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3150/30 Set de arreglo personal