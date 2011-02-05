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Descontinuado

Multigroom series 3000Kit de cuidado personal

QG3150/30

2.8

| (6) Opiniones

Máxima precisión y excelente visibilidad

La revolucionaria tecnología MicroBlade te ofrece una precisión incomparable para crear el estilo que quieras.

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7 accesorios para una infinidad de estilos diferentes

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Una amplia gama de accesorios para que crees diferentes estilos y mantengas y definas tu corte de pelo y vello facial como más te guste.

Tecnología MicroBlade para una precisión sin precedentes

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Más afilado que el titanio*: cuchillas templadas para una vida útil prolongada

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Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable templado son más filosas que el titanio*

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.8

de 5

6

Opiniones

4

05/02/2011

España

España

Perfecto

Perfecto para rebajarse la barba y recortarsela trae todos los cabezales que puedes necesitar y bien ordenado, lo mejor es que se puede mojar bajo el agua para limpiarla, el unico inconveniente es que no funciona a tope con el cargador puesto, tienes que esperar a que vuelva a cargarse y utilizar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3150/30 Set de arreglo personal

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Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3150/30 Set de arreglo personal

01/05/2017

Colombia

Colombia

Excelente y duradero

Lo compré hace 9 años y aún le saco el máximo provecho. Funciona a la perfección. Da muchas opciones. Es económico para todo lo que hace.

Sí, recomiendo este producto

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07/04/2016

España

España

Funciona bien, pero los peines se rompen con el tiempo

La máquina corta bien, es muy cómoda y fácil de usar. Sería bueno que pudiera cortar estando enchufada, pero al encender el motor, deja de cargar. Como puntos negativos. - Los peines de pelo y barba se van rompiendo con el tiempo. Se pueden comprar recambios, pero deberían durar mucho más. - Los peines se ajustan a varias longitudes de corte. Si no vas con cuidado, puede ocurrir que se te hundan y corte más corto de o previsto. Con un poco de cuidado no pasa.

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3150/30 Set de arreglo personal

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