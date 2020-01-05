Descontinuado
QG3190/00
Máxima precisión y excelente visibilidad
La revolucionaria tecnología MicroBlade de este kit de cuidado personal de Philips está diseñada para darte una precisión sin precedentes para crear el look exacto que tenías en mente eliminando el vello no deseado.
Pro
9 en 1
Resistente al agua
Totalmente sumergible para un uso y limpieza fáciles.
La revolucionaria tecnología MicroBlade te ofrece una precisión incomparable para crear el estilo que quieras.
Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable templado son más filosas que el titanio*
2.3
de 5
17
Opiniones
Lumenpra
05/01/2020
España
Comprador verificado
Muy buen cortador y fácil de utilizar
De fácil uso, múltiples accesorios, rápido y cómodo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Fecha de uso 2018-12-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Fecha de uso 2018-12-05
Josue
22/06/2016
Peru
Buen producto
Lo usé durante más de tres años sin problemas, una herramienta muy precisa. Lo usé para cortarme el cabello y la barba, inclusive afeitándome al ras con el accesorio adecuado. Con mucho cuidado debido a que sus partes se ven frágiles. Pasado este tiempo se desgastó parte del pin giratorio que encaja con las cuchillas, lo que las llevó a funcionar con mayor esfuerzo y, por ende, menor duración. Parece que el problema se acentúa con los pelos que se quedan en las cuchillas y que no se pueden limpiar fácilmente. En conclusión, un buen producto. El mejor que tuve.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Betoanta
20/07/2020
Argentina
Deberia ser mas facil
X que es muy buena calidad, nunca tuve problemas salgo algo obvio como la bateria y resalto la atencion al cliente.
Ventajas
Muy buen producto y atencion
Contras
Si me contestan como cambiar la bateria, ninguna objecion
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de cuidado personal
Fecha de uso 2018-07-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de cuidado personal
Fecha de uso 2018-07-20