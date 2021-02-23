QP210/50
Recorta, perfila y afeita
Una original
Se adapta a todas los mangos OneBlade
Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca
Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello.
Se adapta a OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) y OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Cuchilla duradera de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación fresca. Cuando aparezca el indicador de reemplazo (el ícono de expulsión) en la cuchilla, es posible que el rendimiento ya no sea óptimo y sea hora de considerar cambiar la cuchilla para obtener la mejor experiencia de afeitado
4.0
de 5
44
Opiniones
23/02/2021
Central América
Una cuchilla que dura bastante
Una cuchilla que dura 4 meses es increíble. Además funciona perfecto para perfilar o recortar el volumen de mi barba. Es demasiado útil y su usabilidad es la mejor.
Ventajas
Durabilidad. Versatilidad. Usabilidad.
Contras
Nada
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto
18/02/2021
Central América
Muy buena durabilidad!
El producto tiene muy buena calidad y durabilidad, el repuesto es fácil para cambiar y limpiar a parte de durar más tiempo que productos manuales.
Ventajas
Durabilidad
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto
JavierG
02/01/2019
España
Parte de la promoción
Como una maquinilla nueva
Personalmente los uso en la OneBlade Pro QP6520/20, aunque son compatibles con varios de los modelos. Estos recambios son ideales cuando comienzas a notar que la anterior cuchilla no corta como antes. Muy fáciles de extraer y de colocar. No los he usado el tiempo suficiente como para saber cuánto duran exactamente, pero, usando la maquinilla una vez a la semana (en mi caso), diría que puede durar unos 6 meses cada recambio. Tiempo que disminuirá cuanto más lo uses. Hasta ahora no he tenido problemas con ellas. Tienen una calidad igual de buena que la que viene con la OneBlade.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de recambio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de recambio
Encuesta en línea a 16.003 hombres, usuarios de aparatos de aseo eléctricos, realizada en 2024
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.