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  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
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OneBladeCuchilla de repuesto

QP210/50

4
| (44) Opiniones
Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

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Productos compatibles
OneBlade Pro

OneBlade Pro
Rostro

QP6532/10

Diseñado para cortar pelo, no piel

Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

  • Recorta, perfila y afeita

  • Una original

  • Se adapta a todas los mangos OneBlade

  • Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca

Tecnología OneBlade exclusiva

Tecnología OneBlade exclusiva

Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello.

Se adapta a todas los mangos OneBlade

Se adapta a todas los mangos OneBlade

Se adapta a OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) y OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Cuchilla que perdura

Cuchilla que perdura

Cuchilla duradera de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación fresca. Cuando aparezca el indicador de reemplazo (el ícono de expulsión) en la cuchilla, es posible que el rendimiento ya no sea óptimo y sea hora de considerar cambiar la cuchilla para obtener la mejor experiencia de afeitado

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

44

Opiniones

23/02/2021

Central América

Central América

Una cuchilla que dura bastante

Una cuchilla que dura 4 meses es increíble. Además funciona perfecto para perfilar o recortar el volumen de mi barba. Es demasiado útil y su usabilidad es la mejor.

Ventajas

Durabilidad. Versatilidad. Usabilidad.

Contras

Nada

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto

18/02/2021

Central América

Central América

Muy buena durabilidad!

El producto tiene muy buena calidad y durabilidad, el repuesto es fácil para cambiar y limpiar a parte de durar más tiempo que productos manuales.

Ventajas

Durabilidad

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto

02/01/2019

España

España

Como una maquinilla nueva

Personalmente los uso en la OneBlade Pro QP6520/20, aunque son compatibles con varios de los modelos. Estos recambios son ideales cuando comienzas a notar que la anterior cuchilla no corta como antes. Muy fáciles de extraer y de colocar. No los he usado el tiempo suficiente como para saber cuánto duran exactamente, pero, usando la maquinilla una vez a la semana (en mi caso), diría que puede durar unos 6 meses cada recambio. Tiempo que disminuirá cuanto más lo uses. Hasta ahora no he tenido problemas con ellas. Tienen una calidad igual de buena que la que viene con la OneBlade.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de recambio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de recambio

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  1. Encuesta en línea a 16.003 hombres, usuarios de aparatos de aseo eléctricos, realizada en 2024 

  1. Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.