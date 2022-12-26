Recorta, perfila y afeita
Una original
Se ajusta a todos los mangos OneBlade
Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca
Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello.
Se adapta a OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) y OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Cuchilla duradera de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación fresca. Cuando aparezca el indicador de reemplazo (el ícono de expulsión) en la cuchilla, es posible que el rendimiento ya no sea óptimo y sea hora de considerar cambiar la cuchilla para obtener la mejor experiencia de afeitado
4.3
de 5
110
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
bponce
26/12/2022
Chile
4-5 AÑOS
Me compré hace 4-5 años la primera versión de esta maquinita. La vendedora me comentó que "cuando comience a sentir que no corta bien compre el repuesto"... Recién ahora luego de tanto tiempo me viene a fallar la cuchilla (ni siquiera falló el filo, cedió por uso los muelles)... Muy buena compra, muy buen producto en general! Y ojo que la batería; cargador y la máquina en sí siguen perfectos!
Ventajas
Calidad de producto en general.
Contras
Casi quedo a medio afeitar jajaja.
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto
Daniel V
01/05/2022
Chile
No mas Guillette
Es la mejor maquina para rasurar del mercado inclusive mejor que una presto barba deja a ras evita cualquier tipo de corte si te gusta precision den la barba es ideal ademas la he recomendado a familiares con calvicie y la utilizan para rapar su cabecera y les ha ido increible
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/51 Cuchilla de repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/51 Cuchilla de repuesto
Noleddy
01/05/2022
Chile
Excelente producto
Producto con muy buen rendimiento en cuanto a la cuchilla y a la bateria. He probado productos de la competencia y no hay comparacion con one blade
Ventajas
Bateria y cuchilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/51 Cuchilla de repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/51 Cuchilla de repuesto
Encuesta en línea a 16.003 hombres, usuarios de aparatos de aseo eléctricos, realizada en 2024
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.