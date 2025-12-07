Descontinuado
Batería recargable de iones de litio
Peine-guía de precisión de 12 longitudes
Uso en seco y húmedo
Indicador de batería
Diseñado para modelar y perfilar el vello facial y corporal, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la unidad de corte que se mueve 200 veces por segundo, es eficaz incluso con los vellos más largos.
Recortate la barba a la longitud que prefieras. Tu Philips OneBlade incluye un peine preciso con 12 longitudes que podés utilizar para crear todo tipo de estilos, desde una barba corta o una barba media hasta una barba más larga.
Obtené líneas precisas en segundos, gracias a la cuchilla de doble cara que te permite ver cada vello que cortás.
4.3
de 5
203
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
Flavio M
07/12/2025
Chile
Excelente y presentación sobresaliente
Excelente afeitada rápida y sin cortes ni tirones, recomendada para todos
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6532/10 Rostro
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6532/10 Rostro
15/10/2025
Chile
EXCELENTE
Muchísimo mejor de lo que pensé, en menos de 3 minutos ya estaba afeitado ,sin cortes ,sin irritación y mi cara suave
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6532/10 Rostro
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6532/10 Rostro
FranGC
08/08/2025
Chile
Compra a ojos cerrados
Excelente afeitando y no irrita. Si bien puede usarse en seco y húmedo, siento mejor resultado con la piel seca. Y la carga, muy rápida; la conecté 5 minutos tras sacarla de la caja y pude afeitar mi cara con barba bastante crecida. Y el cable, super, pude revivir mi vieja aquatouch s1070.
Ventajas
Velocidad y duración de la carga, rapidez para realizar el afeitado
Contras
Viene sólo 1 hoja. Hay empaques del modelo tradicional que vienen 2 hojas para utilizar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro
Encuesta en línea a 16.003 hombres, usuarios de aparatos de aseo eléctricos, realizada en 2024
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.