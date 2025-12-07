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  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

Descontinuado

OneBlade ProRostro

QP6530/15

4.3
| (203) Opiniones | 85% ha recomendado este producto
Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
Philips OneBlade Pro es un revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles definidos en vellos de cualquier longitud. Olvídese de tener que seguir múltiples pasos y utilizar muchas herramientas. OneBlade lo hace todo.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Elige Philips OneBlade de la marca número uno en dispositivos eléctricos de cuidado personal 1

Diseñada para cortar el vello, no la piel

Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

  • Batería recargable de iones de litio

  • Peine-guía de precisión de 12 longitudes

  • Uso en seco y húmedo

  • Indicador de batería

Exclusiva tecnología OneBlade

Exclusiva tecnología OneBlade

Diseñado para modelar y perfilar el vello facial y corporal, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la unidad de corte que se mueve 200 veces por segundo, es eficaz incluso con los vellos más largos.

Recorta

Recorta

Recortate la barba a la longitud que prefieras. Tu Philips OneBlade incluye un peine preciso con 12 longitudes que podés utilizar para crear todo tipo de estilos, desde una barba corta o una barba media hasta una barba más larga.

Modela

Modela

Obtené líneas precisas en segundos, gracias a la cuchilla de doble cara que te permite ver cada vello que cortás.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.3

de 5

203

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

07/12/2025

Chile

Chile

Excelente y presentación sobresaliente

Excelente afeitada rápida y sin cortes ni tirones, recomendada para todos

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6532/10 Rostro

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6532/10 Rostro

15/10/2025

Chile

Chile

EXCELENTE

Muchísimo mejor de lo que pensé, en menos de 3 minutos ya estaba afeitado ,sin cortes ,sin irritación y mi cara suave

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6532/10 Rostro

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6532/10 Rostro

08/08/2025

Chile

Chile

Compra a ojos cerrados

Excelente afeitando y no irrita. Si bien puede usarse en seco y húmedo, siento mejor resultado con la piel seca. Y la carga, muy rápida; la conecté 5 minutos tras sacarla de la caja y pude afeitar mi cara con barba bastante crecida. Y el cable, super, pude revivir mi vieja aquatouch s1070.

Ventajas

Velocidad y duración de la carga, rapidez para realizar el afeitado

Contras

Viene sólo 1 hoja. Hay empaques del modelo tradicional que vienen 2 hojas para utilizar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16.003 hombres, usuarios de aparatos de aseo eléctricos, realizada en 2024 

  1. Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.