Descontinuado
QT4005/15
Barba perfecta más fácil
Dale la forma que quieras a tu barba con este recortador. Precisión al cortar desde 0,5 mm hasta 10 mm.
Ajuste de precisión de 0,5 mm
Cuchillas de acero inoxidable
10 h de carga/45 min. de uso sin cable
Utilizá el recortador en la primera posición para obtener una barba corta perfecta de solo 0,5 mm.
Girá la rueda para seleccionar y bloquear de forma sencilla la posición que desees: desde barba de 3 días de 0,5 mm hasta barba completa de 10 mm, en intervalos precisos de 0,5 mm.
Las cuchillas autoafilables de acero de la cortabarba Philips 3000 se mantienen tan afiladas y eficaces como en el primer día para brindar un corte perfecto y seguro, siempre.
3.3
de 5
42
Opiniones
Martinto
08/07/2021
Chile
El producto cumple perfectamente con las expectati
Muy cómoda, practica y con fuerza de afeitado. Luego de mas de 4 años de uso, entre 1 a dos veces por semana he comenzado a tener problemas de carga de la batería, donde dura poco.
Ventajas
Suavidad en el corte de la barba
Contras
Pocos usos, tras 10 hs de carga de bateria
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 recortador para barba y barba incipiente
Fecha de uso 2019-07-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 recortador para barba y barba incipiente
Fecha de uso 2019-07-08
CEVC
18/09/2016
Chile
Comprador verificado
Muy funcional
Fácil de usar, cumple con las expectativas, buen rendimiento, y duracion de la bateria extenso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 recortador para barba y barba incipiente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 recortador para barba y barba incipiente
pfonta
05/05/2017
España
Comprador verificado
Perfecto
Es lo que estaba buscando, en la posición 1 te deja a la barba al minimo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer
Sí, recomiendo este producto
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