Descontinuado
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Disfrutá de tu dispositivo durante más tiempo
Ideal para todos tus dispositivos digitales. Estas accus AA de gran capacidad no necesitan descargarse antes de volverse a cargar; todo lo que tienes que hacer es recargarlas cuando lo necesites. Puedes hacerlo hasta 500 veces.
AA, 2500 mAh
Metal níquel hidruro
Una batería de níquel metal hidruro se puede volver a cargar por completo hasta 1000 veces sin necesidad de agotarla antes de la recarga. Así podrás utilizar tus baterías recargables mejor y más fácil.
Estas baterías recargables de tamaño AA almacenan y proporcionan 2500 mAh de energía para alimentar los dispositivos a fin de usarlos durante más tiempo.
Estas pilas recargables de níquel-metalhidruro pueden recargarse por completo hasta 500 veces sin necesidad de esperar a que se agoten. Recargá tus accus de la forma más fácil y obtené el mejor rendimiento.