Descontinuado
R6L36FV/10
La mejor opción para dispositivos de bajo consumo
Elegí pilas LongLife para tus productos de bajo consumo. Su tecnología de cloruro de zinc es ideal para relojes, radios, calculadoras y controles remotos.
AA
Cloruro de zinc
La tecnología de cloruro de zinc de alta calidad garantiza una larga duración de la pila en dispositivos de bajo consumo.
Guía de selección de pila para escoger el tipo de pila más adecuado para tu dispositivo
Estas pilas Philips no contienen metales pesados nocivos como cadmio y mercurio.
Opiniones