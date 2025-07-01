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arcitec Afeitadora eléctrica
Descontinuado
Asistencia técnica
RQ1090
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Todas (3)
¿Puedo sustituir la batería incorporada por cualquier tipo de batería recargable disponible en el mercado?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
¿Cuándo debo sustituir el líquido del sistema Jet Clean?
El sistema Philips Jet Clean no limpia la afeitadora Philips
¿Por qué no puedo colocar la afeitadora en el sistema Jet Clean?