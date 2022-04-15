ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

Shaver series 9000 SensoTouch Afeitadora eléctrica para uso en seco y en húmedo

Descontinuado

Asistencia técnica

Shaver series 9000 SensoTouchAfeitadora eléctrica para uso en seco y en húmedo

RQ1250/16

Shaver series 9000 SensoTouch Afeitadora eléctrica para uso en seco y en húmedo

Descontinuado

Ir a la tienda

Registra tu producto

Obtén la garantía ampliada

Registra tu producto en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra y obtén la garantía ampliada (puede que se apliquen condiciones).

Registrarme

Manuales y documentación

Declaración de conformidad de la UE - English (US)

  • PDF archivo, 937.8 kB
  • 15 April 2022

Preguntas frecuentes

Solución de problemas

Garantía y servicio

Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Servicio y cambios

Encuentre su producto, solucione problemas y busque opciones de reparación

Buscar un centro de servicio

Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales

Garantía

Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.