Descontinuado
Asistencia técnica
RQ1260/16
Descontinuado
¿Puedo sustituir la batería incorporada por cualquier tipo de batería recargable disponible en el mercado?
¿Qué espuma o gel puedo usar con la afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora Philips?
¿Tengo que cargar la afeitadora más tiempo de lo normal la primera vez?
¿Cuándo debo sustituir el líquido del sistema Jet Clean?
No encuentro unidades de afeitado RQ12 en la tienda. ¿Existe alguna otra alternativa?
El sistema Philips Jet Clean no limpia la afeitadora Philips
¿Por qué no puedo colocar la afeitadora en el sistema Jet Clean?
Mi afeitadora Philips no se carga
Tengo problemas con la piel después de utilizar la afeitadora Philips
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua
La afeitadora Philips hace mucho ruido
No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips
La afeitadora Philips no funciona
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