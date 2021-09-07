Descontinuado
S1070/04
Sistema de protección de la piel
Cuchillas autoafilables
Cabezales Flex de 3 direcciones
Cortapatillas desplegable
Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.
Disfruta un cómodo afeitado en seco o húmedo. Nuestras cuchillas autoafilables con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente sobre tu piel y la protegen de cortes y rasguños.
Los cabezales Flex de 3 direcciones independientes se adaptan a cada curva de tu cara y garantizan un contacto cerca de la piel para un afeitado perfecto, incluso en zonas difíciles, como el cuello y la línea de la mandíbula.
3.8
de 5
306
Opiniones
Acuevasy
07/09/2021
Chile
Muy cómoda y portatil
Excelente calidad y funcionalidad, muy suave la sensación de afeitado
Ventajas
Totalmente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1030/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1030/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Cprimera
08/08/2018
Chile
Excelente maquina, buen performance
Excelente maquina, no irrita, muy buena maquina. lo único que no me gusta es que puede dejarte a mitad de una pasada, ya que no indica cuanta carga tiene. Tampoco indica cuando se cargo completamente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1030/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1030/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
MaxS
30/10/2017
Chile
Me gusto
Buen producto, me ha durado bastante y a viajado conmigo y ningun drama.. podrian venir con los cabezales incluidos ya que me esta pidiendo el camvio y aun no los encuentro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT890/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT890/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
El 90% de los consumidores sostiene que no siente que se les tira el vello, probado en China en el 2016