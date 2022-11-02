Descontinuado
Sistema de cuchillas CloseCut
Cabezales Flex de 4 direcciones
Conseguí un afeitado facilmente. Nuestras duraderas cuchillas CloseCut se afilan una y otra vez mientras las utilizás.
Los cabezales Flex de 4 direcciones independientes se adaptan a cada curva de tu cara, lo que te proporciona un afeitado fácil incluso en el cuello y la línea de la mandíbula.
Abrí los cabezales del recortador y utilizá el cepillo de limpieza proporcionado para eliminar el pelo suelto.
4.5
de 5
152
Opiniones
91%
ha recomendado este producto
Taro56
02/11/2022
Chile
Comprador verificado
Sencillez de uso
Lo encuentro muy facil de usar, encillo y de exelente duración respecto de su carga
Ventajas
Practico, sencillo y eficaz
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1121/40 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1121/40 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
janorte
16/08/2021
Chile
Comprador verificado
Tremendo producto
Es fantástico afeitarse caminando, sin estar atado al cable
Ventajas
costo benficio
Contras
nada
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1510/04 Afeitadora eléctrica en seco
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1510/04 Afeitadora eléctrica en seco
CCGN
11/06/2020
Chile
Más de lo que esperaba
Muy buena afeitadora, he tenido malas experiencias anteriormente con otras marcas...pero está me deja suave y sin irritación..me encanta.!!
Ventajas
Liviana y fácil de limpiar
Contras
Batería dura poco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1300/04 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1300/04 Afeitadora eléctrica en seco
En comparación con otras afeitadoras básicas de mecanismo rotatorio y lámina