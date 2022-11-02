ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo

Descontinuado

Shaver series 1000Afeitadora eléctrica en seco

S1100/04

4.5
| (152) Opiniones | 91% ha recomendado este producto
Afeitado sencillo y cómodo
La afeitadora Shaver serie 1000 te permite, a un precio accesible, conseguir un afeitado sencillo y cómodo. Los cabezales Flex de cuatro direcciones y el sistema de cuchillas CloseCut te garantizan un resultado suave.
Ver todos los beneficios

El afeitado eléctrico más al ras en el cuello de su clase*

Afeitado sencillo y cómodo

  • Sistema de cuchillas CloseCut

  • Cabezales Flex de 4 direcciones

Cuchillas autoafilables duraderas para brindar una fácil afeitada

Cuchillas autoafilables duraderas para brindar una fácil afeitada

Conseguí un afeitado facilmente. Nuestras duraderas cuchillas CloseCut se afilan una y otra vez mientras las utilizás.

Cabezales Flex de 4 direcciones para afeitar fácilmente cada curva

Cabezales Flex de 4 direcciones para afeitar fácilmente cada curva

Los cabezales Flex de 4 direcciones independientes se adaptan a cada curva de tu cara, lo que te proporciona un afeitado fácil incluso en el cuello y la línea de la mandíbula.

Presioná el botón para abrir y usá el cepillo para limpiar

Presioná el botón para abrir y usá el cepillo para limpiar

Abrí los cabezales del recortador y utilizá el cepillo de limpieza proporcionado para eliminar el pelo suelto.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

152

Opiniones

91%

ha recomendado este producto

02/11/2022

Chile

Chile

Comprador verificado

Sencillez de uso

Lo encuentro muy facil de usar, encillo y de exelente duración respecto de su carga

Ventajas

Practico, sencillo y eficaz

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1121/40 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1121/40 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

16/08/2021

Chile

Chile

Comprador verificado

Tremendo producto

Es fantástico afeitarse caminando, sin estar atado al cable

Ventajas

costo benficio

Contras

nada

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1510/04 Afeitadora eléctrica en seco

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1510/04 Afeitadora eléctrica en seco

11/06/2020

Chile

Chile

Más de lo que esperaba

Muy buena afeitadora, he tenido malas experiencias anteriormente con otras marcas...pero está me deja suave y sin irritación..me encanta.!!

Ventajas

Liviana y fácil de limpiar

Contras

Batería dura poco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1300/04 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1300/04 Afeitadora eléctrica en seco

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. En comparación con otras afeitadoras básicas de mecanismo rotatorio y lámina