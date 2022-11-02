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  • Afeitada y acabado suaves
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Descontinuado

Shaver series 1000Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

S1121/40

4.5
| (152) Opiniones | 91% ha recomendado este producto
Afeitada y acabado suaves
La afeitadora Philips AquaTouch 1000 te ofrece una afeitada en seco o en húmedo suave y refrescante a un precio conveniente gracias a las cuchillas ComfortCut autoafilables.
Ver todos los beneficios

Afeitada y acabado suaves

  • Cuchillas ComfortCut

  • Cabezales Flex de 3 direcciones

  • Apertura con un solo botón

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Disfruta de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.

Los cabezales flotantes 3D se mueven para una afeitada cómoda y limpia

Los cabezales flotantes 3D se mueven para una afeitada cómoda y limpia

Consigue una afeitada cómoda y limpia con los cabezales flotantes de 3 direcciones, los cuales se mueven para ajustarse a las curvas de tu rostro, creando un suave contacto con tu piel sin mucha presión.

Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Consigue una cómoda afeitada en seco o una afeitada en húmedo más cómoda con gel o espuma, incluso en la ducha.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 5

152

Opiniones

91%

ha recomendado este producto

02/11/2022

Chile

Chile

Comprador verificado

Sencillez de uso

Lo encuentro muy facil de usar, encillo y de exelente duración respecto de su carga

Ventajas

Practico, sencillo y eficaz

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1121/40 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1121/40 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

16/08/2021

Chile

Chile

Comprador verificado

Tremendo producto

Es fantástico afeitarse caminando, sin estar atado al cable

Ventajas

costo benficio

Contras

nada

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1510/04 Afeitadora eléctrica en seco

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11/06/2020

Chile

Chile

Más de lo que esperaba

Muy buena afeitadora, he tenido malas experiencias anteriormente con otras marcas...pero está me deja suave y sin irritación..me encanta.!!

Ventajas

Liviana y fácil de limpiar

Contras

Batería dura poco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1300/04 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1300/04 Afeitadora eléctrica en seco

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