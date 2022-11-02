Descontinuado
Cuchillas ComfortCut
Cabezales Flex de 3 direcciones
Apertura con un solo botón
Disfruta de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.
Consigue una afeitada cómoda y limpia con los cabezales flotantes de 3 direcciones, los cuales se mueven para ajustarse a las curvas de tu rostro, creando un suave contacto con tu piel sin mucha presión.
Consigue una cómoda afeitada en seco o una afeitada en húmedo más cómoda con gel o espuma, incluso en la ducha.
4.5
de 5
152
Opiniones
91%
ha recomendado este producto
Taro56
02/11/2022
Chile
Comprador verificado
Sencillez de uso
Lo encuentro muy facil de usar, encillo y de exelente duración respecto de su carga
Ventajas
Practico, sencillo y eficaz
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1121/40 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1121/40 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
janorte
16/08/2021
Chile
Comprador verificado
Tremendo producto
Es fantástico afeitarse caminando, sin estar atado al cable
Ventajas
costo benficio
Contras
nada
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1510/04 Afeitadora eléctrica en seco
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1510/04 Afeitadora eléctrica en seco
CCGN
11/06/2020
Chile
Más de lo que esperaba
Muy buena afeitadora, he tenido malas experiencias anteriormente con otras marcas...pero está me deja suave y sin irritación..me encanta.!!
Ventajas
Liviana y fácil de limpiar
Contras
Batería dura poco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1300/04 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1300/04 Afeitadora eléctrica en seco