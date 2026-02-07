Descontinuado
Cuchillas ComfortCut
Cabezales Flex de 3 direcciones
Apertura con un solo botón
Cortapatillas desplegable
Disfruta de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.
Consigue una afeitada cómoda y limpia con los cabezales flotantes de 3 direcciones, los cuales se mueven para ajustarse a las curvas de tu rostro, creando un suave contacto con tu piel sin mucha presión.
Consigue una cómoda afeitada en seco o una afeitada en húmedo más cómoda con gel o espuma, incluso en la ducha.
4.3
de 5
377
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
Pato el tanque
07/02/2026
Chile
Comprador verificado
Excelente producto
Muy fácil de usar, y la afeitada es muy al ras, dejando la piel suave
Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
MHPinto
29/01/2026
Chile
Comprador verificado
Afeitadora OK
El producto cumple con todas las espectativas, excelente calidad
Ventajas
Buena adquisicion, buena calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sagitario.68
26/11/2025
Chile
Comprador verificado
genial
excelente, facil de utilizar, muy buen producto, el unico detalle es que no se puede utilizar cuando esta conectado a la corriente
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo