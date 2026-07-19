S2885/02
Resultados claros: libera el poder de una afeitada al ras
La nueva afeitadora serie 2000 de Philips ofrece una afeitada cómoda y al ras. Los cabezales Flex 6D, 27 cuchillas PowerCut autoafilables y la capacidad de afeitado en seco o húmedo permiten que la afeitadora sea fácil de usar y siempre confiable.
Cuchillas PowerCut
Cabezales Flex 6D
En seco y húmedo
Afeitada en seco o húmedo
Las 27 cuchillas autoafilables con 3,5 millones de movimientos de corte por minuto cortan cada pelo de forma uniforme para lograr un acabado suave y uniforme en cada sesión de afeitado.
El sistema especial de cuchillas con filos y surcos un 25 %** más grandes ayuda a capturar y cortar vellos largos difíciles fácilmente.
El diseño especial permite que cada cabezal se curve de forma independiente para un contacto óptimo con la piel incluso en áreas difíciles de alcanzar, lo que garantiza una experiencia de afeitado cómoda y rápida.
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3.0
de 5
1
Resumen
Alnet
19/07/2026
Argentina
Comprador verificado
Es acorde al precio
El producto no es malo pero tengo otras afeitadoras Phillips antiguas que afeitan muchisimo mejor. Viva la índustria Argentina
Ventajas
Precio Razonable. Carga USB
Contras
Mucho plastico y se nota baja calidad de materiales, con la barba algo crecida la afeitadora tira, cosas que con viejas Phillips no pasa
Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1881/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Fecha de uso 2026-06-07
Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1881/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Fecha de uso 2026-06-07
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips en comparación con Philips S1101.
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips en comparación con Philips S1101.
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.