Cabezales Flex 6D
Cuchillas PowerCut
Cuchillas anticorrosión
Afeitada en seco o húmedo
Las 27 hojas autoafilables PowerCut están hechas de acero inoxidable y son lo suficientemente fuertes como para levantar más de 40 kg. Con hasta 3 500 000 movimientos de corte/minuto, estas cuchillas cortan cada vello con eficacia para una afeitada rápida y uniforme de hasta 0,046 mm*.
El sistema especial de cuchillas con filos y surcos un 25 %** más grandes ayuda a capturar y cortar vellos largos difíciles fácilmente.
El diseño especial permite que cada cabezal se curve de forma independiente para un contacto óptimo con la piel incluso en áreas difíciles de alcanzar, lo que garantiza una experiencia de afeitado cómoda y rápida.
4.3
de 5
377
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
Pato el tanque
07/02/2026
Chile
Comprador verificado
Excelente producto
Muy fácil de usar, y la afeitada es muy al ras, dejando la piel suave
Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
MHPinto
29/01/2026
Chile
Comprador verificado
Afeitadora OK
El producto cumple con todas las espectativas, excelente calidad
Ventajas
Buena adquisicion, buena calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sagitario.68
26/11/2025
Chile
Comprador verificado
genial
excelente, facil de utilizar, muy buen producto, el unico detalle es que no se puede utilizar cuando esta conectado a la corriente
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips en comparación con Philips S1101.
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.