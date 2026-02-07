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  • Resultados claros: libera el poder de una afeitada al ras
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Shaver 2000 SeriesAfeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S2885/02

4.3
| (377) Opiniones | 87% ha recomendado este producto
Resultados claros: libera el poder de una afeitada al ras
La nueva afeitadora serie 2000 de Philips ofrece una afeitada cómoda y al ras. Los cabezales Flex 6D, 27 cuchillas PowerCut autoafilables y la capacidad de afeitado en seco o húmedo permiten que la afeitadora sea fácil de usar y siempre confiable.
Ver todos los beneficios

Resultados claros: libera el poder de una afeitada al ras

  • Cabezales Flex 6D

  • Cuchillas PowerCut

  • Cuchillas anticorrosión

  • Afeitada en seco o húmedo

Cuchillas PowerCut para una afeitada rápida y al ras

Cuchillas PowerCut para una afeitada rápida y al ras

Las 27 hojas autoafilables PowerCut están hechas de acero inoxidable y son lo suficientemente fuertes como para levantar más de 40 kg. Con hasta 3 500 000 movimientos de corte/minuto, estas cuchillas cortan cada vello con eficacia para una afeitada rápida y uniforme de hasta 0,046 mm*.

El nuevo sistema de afeitado mejora la captura y el corte del vello

El nuevo sistema de afeitado mejora la captura y el corte del vello

El sistema especial de cuchillas con filos y surcos un 25 %** más grandes ayuda a capturar y cortar vellos largos difíciles fácilmente.

Los cabezales Flex 6D garantizan un contacto óptimo con la piel

Los cabezales Flex 6D garantizan un contacto óptimo con la piel

El diseño especial permite que cada cabezal se curve de forma independiente para un contacto óptimo con la piel incluso en áreas difíciles de alcanzar, lo que garantiza una experiencia de afeitado cómoda y rápida.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

377

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

07/02/2026

Chile

Chile

Comprador verificado

Excelente producto

Muy fácil de usar, y la afeitada es muy al ras, dejando la piel suave

Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

29/01/2026

Chile

Chile

Comprador verificado

Afeitadora OK

El producto cumple con todas las espectativas, excelente calidad

Ventajas

Buena adquisicion, buena calidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

26/11/2025

Chile

Chile

Comprador verificado

genial

excelente, facil de utilizar, muy buen producto, el unico detalle es que no se puede utilizar cuando esta conectado a la corriente

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

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Avisos legales

  1. Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.

  2. Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips en comparación con Philips S1101.

  3. Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.

  4. Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.