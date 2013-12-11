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Descontinuado

Philips FidelioAuriculares con micrófono

S2WT/00

3
| (1) Resumen

1 premio

Alta fidelidad, calidad superior
Los auriculares Fidelio S2 de Philips están diseñados con precisión para entregar un sonido balanceado y natural, fiel a cada uno de los detalles de la interpretación del artista. Un sonido impresionante traído hasta vos en un diseño liviano, pero duradero que te asegura comodidad y placer estés donde estés.
Ver todos los beneficios

Estés donde estés

Alta fidelidad, calidad superior

  • Audio de alta resolución

  • Intrauditivo

  • Almohadillas de silicona ultrasuaves

  • Cable plano

El audio de alta resolución reproduce música en su forma más pura

El audio de alta resolución reproduce música en su forma más pura

El audio de alta resolución ofrece el mejor rendimiento de audio, ya que reproduce las grabaciones originales de estudio de forma más fiel que la de los formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Esta calidad sin concesiones hace del audio de alta resolución, la mejor compañía para el sonido de los amantes de la música. Los auriculares Fidelio satisfacen los estándares estrictos solicitados por el sello de calidad Hi-Res Audio. Ya sea que disfrutes de tu colección de alta resolución o una fuente de música más tradicional, las frecuencias altas extendidas y fluidas de la gama de auriculares Fidelio te ayudarán a obtener más de tu música.

Controladores de neodimio de 13,5 mm de alta potencia para entregar un sonido excepcional

Controladores de neodimio de 13,5 mm de alta potencia para entregar un sonido excepcional

Cada controlador de parlante es cuidadosamente elegido, ajustado y probado manualmente antes de emparejarlo para garantizar la entrega del sonido más equilibrado y natural. Los controladores de 13,5 mm utilizan imanes de neodimio de alta potencia para brindar impacto de graves profundos, rango medio transparente y altas frecuencias refinadas.

Diseño posterior semicerrado para balance de sonido y extensión de graves

Esta arquitectura posterior semicerrada combinada con controladores grandes de primera calidad, garantiza extensión de graves, mientras que el diseño está optimizado para minimizar la fuga de sonido. Los canales de ecualización de presión frontal permiten un sonido más detallado y equilibrado, lo que reduce el efecto de oclusión para brindar una experiencia de sonido más natural.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-961264

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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3.0

de 5

1

Resumen

5
4
2
1

11/12/2013

España

España

Muy buen sonido, pero incómodos.

Se escuchan genial, pero me resultan incómodos al ser intrauditivos. Se me caen con facilidad.

Esta reseña se realizó para S2WT Auriculares con micrófono

Esta reseña se realizó para S2WT Auriculares con micrófono

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