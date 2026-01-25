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  • Afeitada suave, mayor comodidad
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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

S3122/51

4.2
| (235) Opiniones | 83% ha recomendado este producto
Afeitada suave, mayor comodidad
La afeitadora Philips AquaTouch 3000 te ofrece un afeitado en seco o húmedo muy cómodo. Todo gracias a los cabezales flexibles y 5D Pivot, el sistema de cuchillas ComfortCut y 60 minutos de afeitado
Ver todos los beneficios

Afeitada suave, mayor comodidad

  • Cabezales flexibles y 5D Pivot

  • Cuchillas ComfortCut

  • Cortapatillas desplegable

  • 60 minutos de afeitado, 1 hora de carga

Sigue los contornos del rostro para brindarte un afeitado cómodo

Sigue los contornos del rostro para brindarte un afeitado cómodo

La afeitadora Philips 3000 cuenta con un eje de 5 direcciones que se adapta a todos los ángulos y curvas del rostro y el cuello. Esta afeitadora para barba corta cada vello justo por encima del nivel de la piel, lo que te proporciona una terminación suave y uniforme.

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Disfrutá de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.

Sellado Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Sellado Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Conseguí una cómoda afeitada en seco o una afeitada en húmedo más cómoda con gel o espuma, incluso en la ducha.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

235

Opiniones

83%

ha recomendado este producto

25/01/2026

Chile

Chile

Comprador verificado

Excelente maquina de afeitar fhilips

Una excelente maquina de afeitar fhilips cumple con todas mis necesidades brindando un afeitado suave y prolijo tanto en seco como húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

28/11/2025

Chile

Chile

Producto que saca de apuros

Es buena porque saca de apuros en su modalidad seco. Excelente opción versátil.

Ventajas

Corta bien sin lastimar, sobre todo cuando es en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

12/10/2025

Chile

Chile

Comprador verificado

Por la marca ya había tenido una antes duró muchos años excelente.

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

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