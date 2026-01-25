Descontinuado
Cabezales flexibles y 5D Pivot
Cuchillas ComfortCut
Cortapatillas desplegable
60 minutos de afeitado, 1 hora de carga
La afeitadora Philips 3000 cuenta con un eje de 5 direcciones que se adapta a todos los ángulos y curvas del rostro y el cuello. Esta afeitadora para barba corta cada vello justo por encima del nivel de la piel, lo que te proporciona una terminación suave y uniforme.
Disfrutá de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.
Conseguí una cómoda afeitada en seco o una afeitada en húmedo más cómoda con gel o espuma, incluso en la ducha.
4.2
de 5
235
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
25/01/2026
Chile
Comprador verificado
Excelente maquina de afeitar fhilips
Una excelente maquina de afeitar fhilips cumple con todas mis necesidades brindando un afeitado suave y prolijo tanto en seco como húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sujeto1
28/11/2025
Chile
Producto que saca de apuros
Es buena porque saca de apuros en su modalidad seco. Excelente opción versátil.
Ventajas
Corta bien sin lastimar, sobre todo cuando es en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Pepe gas
12/10/2025
Chile
Comprador verificado
Por la marca ya había tenido una antes duró muchos años excelente.
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
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