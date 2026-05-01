S3882/02
Cabezales Flex 6D
Cuchillas PowerCut
Sistema de afeitado anticorrosión
Afeitada en seco o húmedo
El diseño especial permite que cada cabezal se curve de forma independiente para un contacto óptimo con la piel incluso en áreas difíciles de alcanzar, lo que garantiza una experiencia de afeitado cómoda y rápida.
Las 27 hojas autoafilables PowerCut están hechas de acero inoxidable y son lo suficientemente fuertes como para levantar más de 40 kg. Con hasta 3 500 000 movimientos de corte/minuto, estas cuchillas cortan cada vello con eficacia para una afeitada rápida y uniforme de hasta 0,046 mm*.
El recubrimiento de microesferas SkinGlide se encuentra entre los cabezales de la afeitadora y la piel a fin de reducir la fricción para una afeitada suave y cómoda.
Opiniones
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips en comparación con Philips S1101
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips