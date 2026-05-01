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  • Afeitada cómoda y al ras, incluso en pieles sensibles
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Shaver 3000 SeriesAfeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S3882/02

Afeitada cómoda y al ras, incluso en pieles sensibles
La nueva afeitadora serie 3000 de Philips con cabezales flexibles 6D y revestimiento SkinGlide está diseñada para mantenerse al ras de la piel a fin de lograr una afeitada suave y cómoda. Con el modo sensible, puede experimentar una afeitada delicada, incluso en piel sensible.
Ver todos los beneficios

Afeitada cómoda y al ras, incluso en pieles sensibles

  • Cabezales Flex 6D

  • Cuchillas PowerCut

  • Sistema de afeitado anticorrosión

  • Afeitada en seco o húmedo

Los cabezales Flex 6D garantizan un contacto óptimo con la piel

Los cabezales Flex 6D garantizan un contacto óptimo con la piel

El diseño especial permite que cada cabezal se curve de forma independiente para un contacto óptimo con la piel incluso en áreas difíciles de alcanzar, lo que garantiza una experiencia de afeitado cómoda y rápida.

Cuchillas PowerCut para una afeitada rápida y al ras

Cuchillas PowerCut para una afeitada rápida y al ras

Las 27 hojas autoafilables PowerCut están hechas de acero inoxidable y son lo suficientemente fuertes como para levantar más de 40 kg. Con hasta 3 500 000 movimientos de corte/minuto, estas cuchillas cortan cada vello con eficacia para una afeitada rápida y uniforme de hasta 0,046 mm*.

Revestimiento SkinGlide para una afeitada suave y cómoda

Revestimiento SkinGlide para una afeitada suave y cómoda

El recubrimiento de microesferas SkinGlide se encuentra entre los cabezales de la afeitadora y la piel a fin de reducir la fricción para una afeitada suave y cómoda.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips

  2. Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips en comparación con Philips S1101

  3. Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips

  4. Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips