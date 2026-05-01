Afeitada cómoda y al ras, incluso en pieles sensibles

La nueva afeitadora serie 3000 de Philips con cabezales flexibles 6D y revestimiento SkinGlide está diseñada para mantenerse al ras de la piel a fin de lograr una afeitada suave y cómoda. Con el modo sensible, puede experimentar una afeitada delicada, incluso en piel sensible.