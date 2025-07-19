Cuchillas SteelPrecision
Sensor de potencia adaptable
Cabezales flexibles 360-D
Recortador ajustable integrado
Garantía de hasta 5 años**
Con hasta 90 000 movimientos de corte por minuto, las cuchillas SteelPrecision cortan más vello en cada pasada para lograr un afeitado más al ras y eficaz. Las 45 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y están fabricadas en Europa para garantizar un rendimiento de corte confiable, tras cada afeitado.
Este sensor inteligente lee la densidad del vello 250 veces por segundo y adapta automáticamente la potencia mientras se afeita. Ayuda a que la afeitadora responda de manera eficiente en las zonas con vellos más gruesos o densos, para que obtenga un afeitado suave y sin esfuerzo con una comodidad constante.
Los cabezales totalmente flexibles giran 360° para mantenerse en estrecho contacto con las curvas de su rostro y cabeza. Esto ayuda a lograr un afeitado minucioso con mayor comodidad, incluso en áreas difíciles como el cuello y la línea de la mandíbula.
4.3
de 5
432
Opiniones
84%
ha recomendado este producto
Cesario1777
19/07/2025
Chile
Comprador verificado
Muy buena afeitadora
Hasta ahora muy buena calidad del producto , suave al tacto y batería duradera.
Ventajas
Suavidad y batería
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5880/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5880/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Cristian7945
23/06/2025
Chile
Comprador verificado
Excelentes caracteristicas y prestaciones
me ha parecido un muy buen producto, confiable y de gran calidad. Muy recomedable
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Moricito
15/08/2024
Chile
Comprador verificado
Muy buen producto
Es un producto facil de usar udeja la suoet suave después del afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Probado frente a la serie 3000 de Philips.
Garantía de 2 años + extensión de 3 años al registrarse en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra.