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  • Afeitado potente y suave con la piel
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Shaver Series 5000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S5898/17

4.3
| (432) Opiniones | 84% ha recomendado este producto
Afeitado potente y suave con la piel
La serie 5000 de Philips está diseñada para hombres que buscan una afeitada diaria potente y cómoda. Corta con eficacia incluso barbas de 3 días y la tecnología SkinIQ se adapta a la densidad del vello para ofrecer una afeitada potente, cómoda y uniforme.
Ver todos los beneficios

Con tecnología SkinIQ

Afeitado potente y suave con la piel

  • Cuchillas SteelPrecision

  • Sensor de potencia adaptable

  • Cabezales flexibles 360-D

  • Recortador ajustable integrado

  • Garantía de hasta 5 años**

Corte al ras y eficaz en cada pasada

Corte al ras y eficaz en cada pasada

Con hasta 90 000 movimientos de corte por minuto, las cuchillas SteelPrecision cortan más vello en cada pasada para lograr un afeitado más al ras y eficaz. Las 45 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y están fabricadas en Europa para garantizar un rendimiento de corte confiable, tras cada afeitado.

Se adapta a la densidad de la barba para facilitar el afeitado

Se adapta a la densidad de la barba para facilitar el afeitado

Este sensor inteligente lee la densidad del vello 250 veces por segundo y adapta automáticamente la potencia mientras se afeita. Ayuda a que la afeitadora responda de manera eficiente en las zonas con vellos más gruesos o densos, para que obtenga un afeitado suave y sin esfuerzo con una comodidad constante.

Se adapta a los contornos faciales para un mejor contacto con la piel.

Se adapta a los contornos faciales para un mejor contacto con la piel.

Los cabezales totalmente flexibles giran 360° para mantenerse en estrecho contacto con las curvas de su rostro y cabeza. Esto ayuda a lograr un afeitado minucioso con mayor comodidad, incluso en áreas difíciles como el cuello y la línea de la mandíbula.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

432

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

19/07/2025

Chile

Chile

Comprador verificado

Muy buena afeitadora

Hasta ahora muy buena calidad del producto , suave al tacto y batería duradera.

Ventajas

Suavidad y batería

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5880/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5880/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

23/06/2025

Chile

Chile

Comprador verificado

Excelentes caracteristicas y prestaciones

me ha parecido un muy buen producto, confiable y de gran calidad. Muy recomedable

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

15/08/2024

Chile

Chile

Comprador verificado

Muy buen producto

Es un producto facil de usar udeja la suoet suave después del afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

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Avisos legales

  1. Probado frente a la serie 3000 de Philips.

  2. Garantía de 2 años + extensión de 3 años al registrarse en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra.