Revestimiento Nano SkinGlide
Cuchillas SteelPrecision
Sensor de control de movimiento
Cabezales flexibles 360-D
Garantía de hasta 5 años*****
Presenta un revestimiento protector entre los cabezales de la afeitadora y la piel. Hecho de hasta 250 000 microesferas por centímetro cuadrado, mejora el deslizamiento sobre la piel hasta en un 30 %*** para minimizar la irritación.
Con hasta 90 000 acciones de corte por minuto, las cuchillas SteelPrecision afeitan un 17% más al ras* y cortan más vello por pasada. Las 45 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y se fabrican en Europa.
La tecnología de detección de movimiento rastrea cómo se afeita y lo guía a una técnica más eficaz. Después de solo tres afeitadas, la mayoría de los hombres lograron una mejor técnica de afeitado con menos pasadas****.
4.2
de 5
403
Opiniones
82%
ha recomendado este producto
Frank220690
25/07/2026
Chile
Muy completa
Precio calidad cumple con todas las expectativas. 100% recomendado
Ventajas
Calidad y prestigio marca
Contras
Quizás el precio , no es para todos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-07-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-07-24
Rangeofficer
13/01/2026
Chile
Comprador verificado
Excelente compra
La máquina es espectacular, rendimiento excepcional, no quedan irritaciones, fácil manejo, la carga dura bastante. Excelente compra.
Ventajas
Excelente calidad
Contras
Ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Gallo777
16/11/2025
Chile
Comprador verificado
Excelencia de artículo
Una máquina excelente, no me ha causado problemas en las afeitadas diarias
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
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en comparación con el material sin revestimiento
Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.
De acuerdo con los usuarios de la serie S7000 de Philips y la aplicación GroomTribe en el 2019
Tras comparar residuos de afeitado después de utilizar líquido limpiador o agua en el cartucho
Garantía de 2 años + extensión de 3 años al registrarse en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra.