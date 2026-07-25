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  • Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel
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Shaver series 7000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S7886/50

4.2
| (403) Opiniones | 82% ha recomendado este producto
Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel
La serie 7000 de Philips se desliza suavemente sobre la piel, mientras corta cada cabello al ras, incluso en barbas de hasta 3 días. Equipada con la avanzada tecnología SkinIQ, la afeitadora detecta el cabello y se adapta a este, además de moverse correctamente para brindar una mejor protección de la piel.
Ver todos los beneficios

Con tecnología SkinIQ

Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel

  • Revestimiento Nano SkinGlide

  • Cuchillas SteelPrecision

  • Sensor de control de movimiento

  • Cabezales flexibles 360-D

  • Garantía de hasta 5 años*****

Reduce la fricción sobre la piel para minimizar la irritación

Presenta un revestimiento protector entre los cabezales de la afeitadora y la piel. Hecho de hasta 250 000 microesferas por centímetro cuadrado, mejora el deslizamiento sobre la piel hasta en un 30 %*** para minimizar la irritación.

Rendimiento potente en cada pasada

Rendimiento potente en cada pasada

Con hasta 90 000 acciones de corte por minuto, las cuchillas SteelPrecision afeitan un 17% más al ras* y cortan más vello por pasada. Las 45 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y se fabrican en Europa.

Lo orienta a una técnica mejorada con menos pasadas

Lo orienta a una técnica mejorada con menos pasadas

La tecnología de detección de movimiento rastrea cómo se afeita y lo guía a una técnica más eficaz. Después de solo tres afeitadas, la mayoría de los hombres lograron una mejor técnica de afeitado con menos pasadas****.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encontrar una pieza de repuesto o un accesorio

Vaya a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

403

Opiniones

82%

ha recomendado este producto

25/07/2026

Chile

Chile

Muy completa

Precio calidad cumple con todas las expectativas. 100% recomendado

Ventajas

Calidad y prestigio marca

Contras

Quizás el precio , no es para todos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-07-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-07-24

13/01/2026

Chile

Chile

Comprador verificado

Excelente compra

La máquina es espectacular, rendimiento excepcional, no quedan irritaciones, fácil manejo, la carga dura bastante. Excelente compra.

Ventajas

Excelente calidad

Contras

Ninguna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

16/11/2025

Chile

Chile

Comprador verificado

Excelencia de artículo

Una máquina excelente, no me ha causado problemas en las afeitadas diarias

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

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Avisos legales

  1. en comparación con el material sin revestimiento

  2. Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.

  3. De acuerdo con los usuarios de la serie S7000 de Philips y la aplicación GroomTribe en el 2019

  4. Tras comparar residuos de afeitado después de utilizar líquido limpiador o agua en el cartucho

  5. Garantía de 2 años + extensión de 3 años al registrarse en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra.