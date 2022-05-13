Descontinuado
Anillos SkinGlide
Cuchillas GentlePrecision
Sensor BeardAdapt
Plan de afeitado personal
Disfruta el suave deslizamiento de la avanzada tecnología de microesferas de Philips. Ya que están inspirados en los principios del deslizamiento de la aerodinámica, los anillos de la afeitadora están cubiertos de miles de diminutas esferas similares al cristal que brindan la máxima comodidad para la piel.
La afeitadora eléctrica para piel sensible está equipada con cuchillas GentlePrecision para minimizar los tirones o las pasadas repetitivas en la piel. Incluso cuando se usa en barbas de tres días.
Esta afeitadora eléctrica viene con un sensor BeardAdapt que reconoce la densidad de tu barba. Luego, ajusta automáticamente la potencia para la tarea que va a realizar. Fácil.
4.3
de 5
93
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
racon
13/05/2022
Chile
Excelente
Sirve para barba dura, tupida, no irrita la piel y corta a ras de la piel, siendo muy eficaz en comparación con el modelo anterior serie 3000 de la marca Phillips. Buen rendimiento y rapidez para afeitar. Un aspecto negativo, no viene con la tapa plástica para tapar las cuchillas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7930/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7930/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Robert2050
26/06/2020
Chile
Que se conecte al Celular es maravilloso,
Por sus características y calificaciones es un producto excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7930/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7930/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Bleizon
16/06/2020
Chile
Excelente
Excelente afeitadora, afeita muy bien. Para los que tienen la piel muy sensible recomiendo hacerlo con gel de afeitar najo la ducha...funciona muy muy bien además de ser muy práctico. Quizás el único "pero" es que estás obligado a usar la aplicación para cambiar los distintos modos que trae, pero fuera de eso es muy buena. Trae una funda muy útil para los viajes.
Ventajas
Fácil uso, no irrita. Funciona muy bien en seco, pero en húmedo es uchisimo mejor, Ideal para afeitarse en la ducha.
Contras
Dependes de usar la App para cambiar los disintos modos que trae.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7930/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7930/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo