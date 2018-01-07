SB300B/00
Ritmos increíbles, luces brillantes
¡Preparate para disfrutar el ritmo! Shoqbox SB300 de Philips produce graves explosivos y potentes a través de dos radiadores de graves. Amplificá la energía con luces que se encienden al ritmo de los graves. Con una estructura duradera, resistente al agua y los golpes, llevá el Shoqbox a todas partes.
Bluetooth®
Resistente al agua y a prueba de golpes
Luces multicolor
Reproducí tu música en alto dónde querás y cuándo querás. La batería integrada recargable te permite disfrutar de tu música sin cables enredados y sin tener que encontrar una toma de corriente. Disfrutá ahora de excelente música con la libertad que te ofrece la portabilidad.
Parate bajo la luz y sentí la potencia de los emocionantes ritmos y las brillantes luces. Los múltiples colores que resplandecen al ritmo del sonido dan vida a tu música y le agregan otra dimensión a la fiesta. Si preferís bailar en la oscuridad, podés hacerlo, solo girá el interruptor para apagar las luces.
Con su micrófono integrado, este parlante también sirve de manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar a través del parlante. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.
3.3
de 5
4
Opiniones
lucongu
07/01/2018
España
Me falta el dato manos libres
Está perfecto pero para usarlo como manos libres como se puede dejar conectado que no se apague.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
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Her345
24/05/2017
España
Comprador verificado
Un producto excepcional
Para tener el tamaño que tiene da un un sonido claro y unos bajos suficientes para la mayoría de tipos de música. El diseño es lo que más me ha gustado de este producto, con sus membranas pasivas en los lados y las luces. Lo que le falta es mas vatios de potencia quizá en el futuro.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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OneKys
06/08/2018
España
Bien, pero...
Pues las pocas horas que he podido usar Bien. Se descargó y al par de días lo ponía a cargar y se encendía un piloto rojo que se desconectaba a los pocos minutos. Pues eso, ni enciende ni carga. Con solo unas tres horas de uso.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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