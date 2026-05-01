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Descontinuado

Parlante portátil

SBM100GRY/00

Tu parlante portátil todo en uno

Disfrutá de la música con su parlante portátil todo en uno de Philips. Reproducí tus canciones favoritas a través de la tarjeta MicroSD o conexión mediante entrada auxiliar. Los parlantes de tecnología wOOx™ son compactos e incluyen una batería recargable y múltiples colores.

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Tu parlante portátil todo en uno

  • Gris

Potencia de salida de 1,5 W RMS

Este sistema tiene una potencia de salida total de 1,5 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida típica de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un parlante, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al parlante y su sensibilidad determina la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el parlante.

Compacto y portátil

Batería recargable integrada

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Opiniones

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