Potencia de salida de 1,5 W RMS

Este sistema tiene una potencia de salida total de 1,5 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida típica de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un parlante, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al parlante y su sensibilidad determina la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el parlante.