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Descontinuado

Altavoz portátil

SBM130BLU/00

4.6

| (7) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Tu altavoz portátil todo en uno

Disfruta de la música en su altavoz portátil todo en uno de Philips. Reproduce tus canciones favoritas mediante USB, tarjeta MicroSD o conectividad de entrada auxiliar. El altavoz de tecnología wOOx™ es compacto y viene con una batería recargable y múltiples colores.

Ver todos los beneficios

Tu altavoz portátil todo en uno

  • Azul

  • USB

Fácil reproducción desde tarjeta USB/MicroSD

Simplemente carga la tarjeta USB o MicroSD con el contenido deseado, conéctalo a tu reproductor y nunca más te preocupes por quedarte sin opciones de entretenimiento.

Radio digital FM integrada

La radio digital constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.6

de 5

7

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

10/10/2014

España

España

Comprador verificado

Excelente, ligero, práctico,

Es un excelente producto, muy fácil de llevar a todas partes, super útil en todas partes: casa, dormitorio, calle, reunión de amigos, oficina, trabajo, viajes, auto, etc. NO OCUPA ESPACIO, NO NECESITA ENCHUFES, COMPATIBLE CON TODO FORMATO DE ALMACENAMIENTO, y su salida de audio es POTENTE Y CLARA. Quizá su único punto débil sea la duración de la batería interna, quizá pueda salir algún modelo igual con baterías tipo AAA para que duren más. En lo demás, ES MAGNÍFICO !!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBM130BLU Altavoz portátil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBM130BLU Altavoz portátil

04/07/2016

Peru

Peru

...Tamaño compacto, sonido grandioso....

Particularmente me sorprendió el sonido y el precio, comparando con otros productos, éste es el mejor en su categoría, muy bueno, quizá alguna u otra función para el lector de tarjeta y usb, pero yo estoy satisfecho y sorprendido con la calidad de sonido que actualmente ofrece Philips con su tecnología WOOX....

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBM130BLU Altavoz portátil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBM130BLU Altavoz portátil

04/01/2016

Argentina

Argentina

Producto de 1º calidad

Es un producto compacto muy practico para el uso que tiene realmente y al haber muy pocos del mismo estilo este es el mejor producto en audio lejos al tener TODO como por ejemplo, como la entyrada usb y la radio que son lo mas importante asi como tambien la entrada micto sd y el auxiliar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBM130BLU Altavoz portátil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBM130BLU Altavoz portátil

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