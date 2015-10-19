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Descontinuado

Parlante portátil

SBM130ORG/00

4.3

| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Tu parlante portátil todo en uno

Disfrutá de la música con tu parlante portátil todo en uno de Philips. Reproducí tus canciones favoritas a través de USB, tarjeta MicroSD o conexión mediante entrada auxiliar. Los parlantes de tecnología wOOx™ son compactos e incluyen una batería recargable y múltiples colores.

Ver todos los beneficios

Tu parlante portátil todo en uno

  • Naranja

  • USB

Fácil reproducción desde tarjeta USB/MicroSD

Simplemente carga la tarjeta USB o MicroSD con el contenido deseado, conéctalo a tu reproductor y nunca más te preocupes por quedarte sin opciones de entretenimiento.

Batería recargable integrada

Compacto y portátil

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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4.3

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

19/10/2015

Peru

Peru

innovador, comodo de transportar y potente pese al tamaño

excelente producto, felicitaciones!!! muy portatil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBM130ORG Altavoz portátil

Sí, recomiendo este producto

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28/04/2016

España

España

Muy bueno

Producto que tiene todo, auxiliar, radio digital, usb, memoria miscrosd. Sería excelente si tuviera bluetooth

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBM130ORG Altavoz portátil

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20/11/2014

Peru

Peru

Muy bueno

Muy buen producto. Ideal para viajes. Tan solo le faltó tener bluetooth para ser perfecto. Tiene muy buen volumen para el tamaño. A tener en cuenta que no tiene funciones de reproducción (a mí me encanta poner en random la música) y ecualizador; pero eso ya sería mucho pedir, sobre todo por el precio.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBM130ORG Altavoz portátil

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