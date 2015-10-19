Descontinuado
Tu parlante portátil todo en uno
Disfrutá de la música con tu parlante portátil todo en uno de Philips. Reproducí tus canciones favoritas a través de USB, tarjeta MicroSD o conexión mediante entrada auxiliar. Los parlantes de tecnología wOOx™ son compactos e incluyen una batería recargable y múltiples colores.
Naranja
USB
Simplemente carga la tarjeta USB o MicroSD con el contenido deseado, conéctalo a tu reproductor y nunca más te preocupes por quedarte sin opciones de entretenimiento.
4.3
de 5
3
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
kokygranda2711
19/10/2015
Peru
innovador, comodo de transportar y potente pese al tamaño
excelente producto, felicitaciones!!! muy portatil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBM130ORG Altavoz portátil
Sí, recomiendo este producto
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Argentinitis
28/04/2016
España
Muy bueno
Producto que tiene todo, auxiliar, radio digital, usb, memoria miscrosd. Sería excelente si tuviera bluetooth
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Argentinitis
20/11/2014
Peru
Muy bueno
Muy buen producto. Ideal para viajes. Tan solo le faltó tener bluetooth para ser perfecto. Tiene muy buen volumen para el tamaño. A tener en cuenta que no tiene funciones de reproducción (a mí me encanta poner en random la música) y ecualizador; pero eso ya sería mucho pedir, sobre todo por el precio.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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