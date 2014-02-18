Descontinuado
Evita el crecimiento del vello
El sistema de depilación Philips Lumea IPL evita la reaparición del vello facial y corporal. Los pulsos de luz, aplicados de manera regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.
5 años de garantía
Para uso corporal y facial
15 minutos para las 2 medias piernas
Vida útil <gt/>100.000 pulsos de luz
Diseño inalámbrico
El sistema Philips Lumea aplica suaves pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, lo que causa que el pelo se caiga de manera natural evitando su crecimiento. Si repetís el tratamiento regularmente, tu piel se mantendrá suave todos los días.
Nuestros estudios clínicos demostraron una reducción significativa del vello con tan sólo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repetí el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu propia pauta de crecimiento del vello.
Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y con resultados eficaces. Philips trabajó junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores en más de 2000 mujeres.
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Premios
4.1
de 5
58
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
elena26
18/02/2014
España
Fantástica
Después de comparae precios y prestaciones entre distintas marcas y centros de estética, me decidí a adquirir Philips Lumea Precision Plus. Después de tres sesiones en labio superior y axilas, la dsiminución del vello en ambos sitios ha sido drástica. No puedo decir lo contenta que estoy de no tener que utilizar la cera que tantas rojeces e irritaciones me dejaba. También me he hecho dos sesiones en prácticamente el resto del cuerpo y los resultados son muy, muy satisfactorios. A este paso, creo que pasaré el verano sin acordarme del vello. La recomiendo a todo el mundo!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision Plus SC2003/00 Sistema de eliminación de vello IPL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision Plus SC2003/00 Sistema de eliminación de vello IPL
Mar74
10/01/2014
España
Muy buen producto. Recomendable!
Esta máquina de depilación es un sistema realmente útil. Apto para una gran variedad de pieles, es bastante más efectivo que otros que he probado. Los resultados son visibles en pocas semanas. La batería dura unos 25 mins, pero es más que suficiente para hacer 2 ó incluso 3 zonas sin problema. He de decir que tuve un problema con la máquina porque no sé por qué razón a la semana de uso no se me cargaba, así que llamé a Philips para comentarles el problema. Sin ninguna pega me dijeron que recogían el producto en casa (se trataba probablemente de un defecto de fábrica) y me proporcionaban uno nuevo, y así fue, a los 8 días tenía en casa una nueva igual. Un 10 para Philips en ese aspecto. RECOMIENDO!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision Plus SC2003/00 Sistema de eliminación de vello IPL
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mari81
18/12/2013
España
Estoy muy satisfecha con este producto.
Es eficaz, seguro, fácil de usar y no pesa tanto como parece. El único "pero" es la duración de la batería, aunque se carga rápido, unos 90 minutos. La recomiendo!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision Plus SC2003/00 Sistema de eliminación de vello IPL
Sí, recomiendo este producto
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