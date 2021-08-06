Descontinuado
Para piel normal a sensible
Para uso diario
Reemplazar cada 3 meses
Fácil de reemplazar
Es tan suave con la piel sensible como la limpieza manual. Las cerdas suaves como la seda, diseñadas especialmente, no estropearán ni resecarán la piel. Las cerdas diseñadas de manera única son incluso más delgadas y suaves que las del cabezal de cepillo normal para brindar una experiencia de limpieza incluso más suave y delicada, exclusivo para piel sensible.
La limpieza con VisaPure elimina más restos de maquillaje y células muertas y sin brillo de la piel. Gracias al efecto de limpieza profunda, la piel absorbe mejor tus productos favoritos para el cuidado de la piel como cremas, sérums y esencias.
Todos los cepillos VisaPure cuentan con la tecnología única de cerdas 5 en 1. Cada cerda se pule dos veces, y las terminaciones suaves de seda garantizan un suave deslizamiento. Las cerdas VisaPure son extralargas para brindar la máxima comodidad. Para garantizar su eficacia, las cerdas VisaPure son hasta 3 veces más pequeñas que los poros, y el cepillo tupido alcanza más poros en una pasada para brindar una sensación suave y lujosa mientras realiza la limpieza. El material de las cerdas está especialmente seleccionado para ser resistente al agua.
4.9
de 5
7
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Coanmaga
06/08/2021
Chile
Comprador verificado
Muy bueno
Limpia a profundidad pero suavemente lo recomiendo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal
Noebollo
06/01/2016
España
Comprador verificado
Excelente
Funciona de maravilla, lo he estado utilizando todos los días y deja ja buena sensación en. La piel
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante
Triktrak55
30/01/2015
España
Me deja la piel preciosa y Suave
Deja la tez muy suave y me elimina con eficacia las espinillas y puntos negros. Lo único que estoy desesperada por conseguir el recambio pero en la web de philips nunca está disponible para añadirlo a cesta de comprar! Reponedlo ya que estoy desesperadita por comprarlo!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5996/00 Deep Pore Cleansing Brush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5996/00 Deep Pore Cleansing Brush