Descontinuado
Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente por la noche*
La práctica colección SCD271/00 de Philips Avent incluye 4 biberones Classic (2 de 118 ml y 2 de 266 ml aproximadamente), un cepillo para biberón y tetina, y un chupete translúcido blanco para bebés de 0 a 6 meses.
Classic
Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.
Este producto no contiene BPA
El cepillo con cabeza arqueada y empuñadura moldeada ofrece una limpieza a fondo porque llega a los rincones de todos los tipos de biberones, tetinas y accesorios de alimentación.
4.9
de 5
7
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Pau !
20/06/2020
Chile
Son excelentes, el set perfecto, completo y util.
Me lo recomendaron mis amigas y me encantaron. Son lo máximo
Ventajas
Completisimo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD271/00 Newborn Starter Set
Fecha de uso 2020-05-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD271/00 Newborn Starter Set
Fecha de uso 2020-05-19
ccrebeca
12/06/2020
Chile
excelente producto
Muy bueno y practico , todo lo que un recién nacido necesita para sus primeros meses
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD271/00 Newborn Starter Set
Fecha de uso 2020-05-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD271/00 Newborn Starter Set
Fecha de uso 2020-05-12
emagazar
11/12/2013
España
EL MEJOR
Este set me lo regalaron cuando nació mi hijo y, aunque probé otros, ninguno de ellos me convenció. Resistentes, económicos, ergonómicos, después de muchos usos igual.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD271/00 Selección para recién nacidos
Un estudio clínico ha demostrado que a las dos semanas de vida los bebés mostraban menos irritabilidad que los bebés alimentados con otros biberones. (Estudio realizado por el instituto Institute of Child Health en Londres. 2008).
Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con biberones Avent sufrían menos cólicos que los niños que se alimentaban con otros biberones de marcas reconocidas, en especial por la noche.