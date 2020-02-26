Descontinuado
Natural
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.
4.6
de 5
14
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Negryta
26/02/2020
Chile
Mamaderas
Mi Mati tiene alergia alimentaria así que nos vimos obligadas al uso de mamadera combinado con la teta de mamá, y las únicas que usa son las Avent , ya que fueron las misma que use con mi hija mayor y nunca tuvimos problema, la succión es buena ya que la tetina imita al pezón y el agarre que tiene es bkn, han disminuido los cólicos y mi Mati se está alimentando más, mi bella bebé.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD290/01 Set para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
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LUCESITAX
22/04/2015
Chile
ME ENCANTO
ANTE DE USAR PROBE OTROS BIBERONES Y NO ESTABA CONFORME PUES MI BEBE SE LLENABA DE GASES, LUEGO UNA AMIGA ME RGALO UN JUEGO DE 4ONZAS Y DESDE ENTONCES MI NENA NO SUFRE DE COLICOS, LO RCOMIENDO ES MUY BUENO Y EL DISEÑO ES EXCELENTE.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD290/01 Set para recién nacidos
TOYA
04/03/2015
España
Comprador verificado
ES MUY BUENO
FACIL DE USAR Y COMODO, AUNQUE LOS CABLES SON UN POCO CORTOS
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD290/01 Selección para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD290/01 Selección para recién nacidos