Descontinuado
Set para recién nacidos
La tetina ancha con forma de pecho permite un ajuste natural, parecido al del pecho, lo que le permite al bebé combinar la lactancia materna y la alimentación con mamadera.
La tetina cuenta con una textura ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho.
El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que permite una alimentación más natural sin que se contraiga.
4.8
de 5
92
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Piabravo
20/11/2020
Chile
Lo necesito seria genial ganarlo
Por que se que los productos avent son buenos y por que me gustaria ganarlos
Ventajas
Si muy buenos productos para los bebes .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural
Sí, recomiendo este producto
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Altamirano
14/11/2020
Chile
Es un Super produccto y es flexible
Porque son super comodos los chupones para las guguas , y las mamderas son buenas las recomiendo son super flexibles
Ventajas
Super buenos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural
Sí, recomiendo este producto
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06/11/2020
Chile
Excelente producto
Ami me encanto cuando mi hermano pequeño lo uso era la unica mamadera con la que se adapto y ahora que yo espero bebe Quiero tener este producto para mi baby
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural
Sí, recomiendo este producto
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No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
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