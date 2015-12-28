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  • La conexión ideal con su bebé
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Descontinuado

Philips AventMonitor para bebés con video digital

SCD603/00

2.8
| (26) Opiniones
La conexión ideal con su bebé
El monitor SCD603 le permite mantener una conexión segura con su bebé en todo momento. Además de contar con una calidad de sonido perfecta, ahora también podrá ver a su bebé día y noche. Tiene un alcance de 150 metros y es totalmente portátil y fácil de usar.
Ver todos los beneficios

Vea y escuche a su bebé desde cualquier lugar de la casa

La conexión ideal con su bebé

  • Pantalla a color de 2,4"

Función de batería de reserva en caso de corte de energía

Función de batería de reserva en la unidad del bebé, para que se pueda mantener conectado en caso de corte de energía

Escuche a su bebé con un sonido claro

Pantalla de alta resolución y color de 2,4"

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.8

de 5

26

Opiniones

28/12/2015

España

España

Comprador verificado

fantastico

fantastico producto y su servicio de reparacion espectacular. Un 10 para philips.

Esta reseña se realizó para SCD603/00 Vigilabebés con vídeo digital

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08/11/2015

España

España

Comprador verificado

Buen producto y buen servicio tecnico

El producto, a pesar de su diseño poco atractivo, va de lujo, se ve genial y se oye de 10 y eso que vivimos en un chalet y la habitación y la sala de estar y cocina están en pisos diferentes.... Además de repente dejo de funcionar y el servicio técnico nos lo cambio sin ningún problema... Súper contentos con el

Esta reseña se realizó para SCD603/00 Vigilabebés con vídeo digital

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30/01/2014

España

España

genial

sonido e imagen super nitidas.te da mucha seguridad a la hora de no estar con el bebe y poder vigilarlo desde cualquier rincon de casa. lo recomiendo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD603/00 Vigilabebés con vídeo digital

Sí, recomiendo este producto

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