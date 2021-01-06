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Descontinuado

Philips AventMonitor para bebés con video digital

SCD610/00

2.9
| (44) Opiniones
La conexión más portátil con su bebé
Nuestro monitor para bebés con video digital le permite mantener una conexión segura y privada con su bebé a toda hora.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Visión diurna y nocturna, en cualquier lugar de la casa

La conexión más portátil con su bebé

  • Compatible con 4 cámaras

Alcance de 150 m

Alcance de 150 m

Manténgase conectado a su bebé en casa con un alcance de 150 m

Pantalla LCD de 2,4 pulgadas con visión diurna y nocturna

Pantalla LCD de 2,4 pulgadas con visión diurna y nocturna

Vea a su bebé día y noche. A todo color por el día y en blanco y negro por infrarrojos por la noche

Selección automática de canales

Selección automática de canales

Escuche a su bebé y nada más. El monitor cambia automáticamente entre 120 canales para mantener la conexión libre de cualquier interferencia

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.9

de 5

44

Opiniones

06/01/2021

Chile

Chile

Nos funciona exelentemente

La mejor cámara que hemos comprado. La usamos por mas de 3 años y sigue funcionando.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD610/00 Monitor para bebés con video digital

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27/11/2017

España

España

Perfecto

Facilidad de uso, imagen perfecta y muy buen funcionamiento.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD610/00 Digital Video Baby Monitor

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Esta reseña se realizó para SCD610/00 Digital Video Baby Monitor

16/05/2015

España

España

Excelente compra

Una de las mejores compras que hice cuando nació mi bebe. La calidad de imagen es estupenda así como la claridad del sonido. Cero interferencias. El único pero son los cables de alimentación. Se estropean con facilidad pues son un poco frágiles. Se agradecería un cable un poco más robusto, ya que dada la extensión que tienen y los malabares que tenemos que hacer lo padres a veces para ubicar la cámara, las torceduras que sufre hace que se estropeen con facilidad, aún teniendo cuidado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD610/00 Digital Video Baby Monitor

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 