Descontinuado
en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1
Set infantil inicial
125 ml + 260 ml
Flujo recién nacido+tetina flujo lento
0m+ y 1m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.
La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.
Premios
5.0
de 5
22
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Machi 8
14/06/2020
Chile
El producto tiene la calidad necesaria
Porque mi hija mayor las utilizó y nunca tuvo cólicos y ahora mi hijito desde que nació las utiliza son excelente calidad son aprueba de caídas y son súper cómodas para que un bebé las use su material no guarda ningún olor y son muy sencillas de hacer aseo todos sus productos para niños son garantizados y duran años.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD806/00 Set de regalo de biberones anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD806/00 Set de regalo de biberones anticólicos
13/06/2020
Chile
Producto excelente
la mejor compra para mi bebé, lo recomiendo 100%. Súper útil junto con el estractor para incluir al papá en la alimentación y crear un vínculo sin que sientan la diferencia con el pecho de mamá
Ventajas
Los hace sentir cómodos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD806/00 Set de regalo de biberones anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD806/00 Set de regalo de biberones anticólicos
Jenny1211
11/03/2020
Chile
Excelente
Un kit maravilloso que nos ayuda en todas las etapas de tu bebe, para mi es super completo
Ventajas
Excelente complemento
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD806/00 Set de regalo de biberones anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD806/00 Set de regalo de biberones anticólicos
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.
Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.