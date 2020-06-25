Permite que la piel de su bebé respire
Anatómicos y sin BPA
Paquete de 1
Entre 0 y 6 meses
Deje que la piel de su bebé respire
Preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada, y, en promedio, un 98 % afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.
Sin bpa
4.8
de 5
245
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Milisent
25/06/2020
Chile
Suave y ergonómico
es un chipete suave al tacto, permite que la piel de mi bebé respire y no se irrite, a diferencia de otros que usó y no funcionaron. Su caja hace que el proceso de higenización sea más rápido y práctico.
Ventajas
Ergonómico
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Catcam
25/06/2020
Chile
Muy bueno
Es liviano y lo aceptan muy bien los bebes, lo súper recomiendo
Ventajas
El largo de la tetina y su peso
Contras
Que no trae tapa o estuche individual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF244/22 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF244/22 Chupete Ultra Air
Camilin
22/06/2020
Chile
No genera confusión pezón/chupón
Estaba un poco reacia al utilizar chupete con mi bebe de 1 mes ya que doy pecho y tenia miedo que se generara confusión (chupete y el pezón) que es muy común en bebes tan pequeños. Para mi grata sorpresa no fue así! el chupete es super suave, anatomico y no deja marcas, ademas no interfirió en nada con mi lactancia. Cuando mi hijo quiere dormirse en el pecho, le ponemos el chupete y logra tener un sueño tranquilo y reparador. también le ha ayudado a sobrellevar los cólicos dándole consuelo. Nos a ayudado muchísimo lo recomiendo totalmente!
Ventajas
cómodo, ergonómico y accesible
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para chupete ultra air SCF458/12 chupete ultra air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para chupete ultra air SCF458/12 chupete ultra air
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98% de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso