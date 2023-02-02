Este producto reúne las condiciones para la reducción de IVA
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Orificios de aire extragrandes para una relajación más cómoda
Permite que la piel de su bebé respire
Anatómicos y libres de BPA
Paquete de 2
6 a 18 meses
Con los orificios para el aire extragrandes, ventile la piel del bebé a fin de mantenerla suave y seca.
Deje que la piel de su bebé respire
Aceptación de la tetina al 98 %*
Preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada, y, en promedio, un 98 % afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.
100% silicona
Sin bpa
Cuida el desarrollo bucal
Desarrollo bucal saludable
Sensación natural para el bebé
Nuestra tetina de silicona texturizada está diseñada para imitar el tacto del pecho materno.
El estuche de transporte de ultra air también es un esterilizador: todo lo que
debe hacer es añadir un poco de agua y colocarlo en el
microondas.