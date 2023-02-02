Términos de búsqueda

    Philips Avent ultra air Chupete

    SCF085/60

    Permite que la piel de su bebé respire

    Tranquilidad con la comodidad del aire. El chupete ultra air de Philips Avent tiene orificios de aire extragrandes para mantener seca la piel de su bebé. Disponible en varios colores y diseños.

    Philips Avent ultra air Chupete

    Permite que la piel de su bebé respire

    Orificios de aire extragrandes para una relajación más cómoda

    • Anatómicos y libres de BPA
    • Paquete de 2
    • 6 a 18 meses
    Con los orificios para el aire extragrandes, ventile la piel del bebé a fin de mantenerla suave y seca.

    Deje que la piel de su bebé respire

    Aceptación de la tetina al 98 %*

    Preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada, y, en promedio, un 98 % afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.

    100% silicona

    Sin bpa

    Cuida el desarrollo bucal

    Desarrollo bucal saludable

    Sensación natural para el bebé

    Nuestra tetina de silicona texturizada está diseñada para imitar el tacto del pecho materno.

    El estuche de transporte de ultra air también es un esterilizador: todo lo que debe hacer es añadir un poco de agua y colocarlo en el microondas.

    Fácil esterilización y almacenamiento

    Producido en Holanda

    Especificaciones técnicas

    • País de origen

      Países Bajos

    • Qué se incluye

      chupete ultra air
      2  piezas
    Obtener asistencia sobre este producto

    Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

    • En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.
    • * Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

