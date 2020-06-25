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  • Permite que la piel de su bebé respire
  • Permite que la piel de su bebé respire
  • Permite que la piel de su bebé respire
  • Permite que la piel de su bebé respire

Philips Avent ultra airchupete

SCF086/26

4.8
| (245) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
Permite que la piel de su bebé respire
Tranquilidad con la comodidad del aire. El chupete ultra air de Philips Avent tiene orificios de aire extragrandes para mantener seca la piel de su bebé. Disponible en varios colores y diseños.
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Orificios de aire extragrandes para una relajación más cómoda

Permite que la piel de su bebé respire

  • Permite que la piel de su bebé respire

  • Anatómicos y sin BPA

  • Paquete de 1

  • Entre 0 y 6 meses

Con los orificios para el aire extragrandes, ventile la piel del bebé a fin de mantenerla suave y seca.

Con los orificios para el aire extragrandes, ventile la piel del bebé a fin de mantenerla suave y seca.

Deje que la piel de su bebé respire

Aceptación de la tetina al 98 %*

Aceptación de la tetina al 98 %*

Preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada, y, en promedio, un 98 % afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.

100% silicona

100% silicona

Sin bpa

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.8

de 5

245

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

25/06/2020

Chile

Chile

Suave y ergonómico

es un chipete suave al tacto, permite que la piel de mi bebé respire y no se irrite, a diferencia de otros que usó y no funcionaron. Su caja hace que el proceso de higenización sea más rápido y práctico.

Ventajas

Ergonómico

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

25/06/2020

Chile

Chile

Muy bueno

Es liviano y lo aceptan muy bien los bebes, lo súper recomiendo

Ventajas

El largo de la tetina y su peso

Contras

Que no trae tapa o estuche individual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF244/22 Chupete Ultra Air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF244/22 Chupete Ultra Air

22/06/2020

Chile

Chile

No genera confusión pezón/chupón

Estaba un poco reacia al utilizar chupete con mi bebe de 1 mes ya que doy pecho y tenia miedo que se generara confusión (chupete y el pezón) que es muy común en bebes tan pequeños. Para mi grata sorpresa no fue así! el chupete es super suave, anatomico y no deja marcas, ademas no interfirió en nada con mi lactancia. Cuando mi hijo quiere dormirse en el pecho, le ponemos el chupete y logra tener un sueño tranquilo y reparador. también le ha ayudado a sobrellevar los cólicos dándole consuelo. Nos a ayudado muchísimo lo recomiendo totalmente!

Ventajas

cómodo, ergonómico y accesible

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para chupete ultra air SCF458/12 chupete ultra air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para chupete ultra air SCF458/12 chupete ultra air

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.

  2. Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso