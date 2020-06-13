Ultrasuave y flexible
Anatómicos y libres de BPA
Paquete de 2
0-6M
chupete ultra suave
Preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada, y, en promedio, un 98 % afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.
escudo flexible
4.8
de 5
129
Opiniones
99%
ha recomendado este producto
Sakura1301
13/06/2020
Chile
Los únicos que aceptaba mi hija
Probé muchas marcas de chupones y estos fueron los únicos que aceptó mi hija hace 8 años atrás, los únicos que succionaba con ganas y buen agarre. Lo mejor en calidad. Con mi bebé que viene en camino ocuparé todos los productos philips avent, definitivamente son los mejores
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF212/20 chupete ultra soft
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF212/20 chupete ultra soft
Feñi
12/06/2020
Chile
Maravillosos
Son super livianos y muy fáciles de limpiar, además vienen en su cajita para esterilización.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF213/20 chupete ultra soft
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF213/20 chupete ultra soft
12/06/2020
Chile
Excelente chupete
Es súper suavecito y se adapta muy bien a las necesidades de mi bebe, siempre estuve reacia a chupete pero mi bebe le encanta solo acepta este chupete.
Ventajas
Muy suave y se adapta muy bien anatómicamente
Contras
A veces cuesta encontrarlo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF213/20 chupete ultra soft
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF213/20 chupete ultra soft
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de cuatro semanas de uso