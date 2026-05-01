Descontinuado
SCF120/01
0-3m
Permite extraer el chupete Philips Avent más fácilmente en cualquier momento
Las tetinas anatómicas, planas, simétricas y con forma de gota Philips Avent garantizan un desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías, incluso cuando el bebé gira el chupete en la boca.
El bebé aceptará mejor la tetina de silicona Philips Avent, ya que no tiene sabor ni olor. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no es pegajosa. Además, la tetina es resistente, duradera y mantiene la forma y el color con el paso del tiempo.
Opiniones