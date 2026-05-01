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Descontinuado

Philips AventChupetes transparentes

SCF120/01

Anatómicos
Las tetinas Avent son flexibles, simétricas y anatómicas, además, respetan el desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías del bebé. Todos los chupetes Avent están fabricados con silicona y son inodoros e insípidos. Los colores pueden variar.
Ver todos los beneficios

Elegante diseño transparente.

Anatómicos

  • 0-3m

Anillo de seguridad

Anillo de seguridad

Permite extraer el chupete Philips Avent más fácilmente en cualquier momento

Tetina flexible simétrica y anatómica

Tetina flexible simétrica y anatómica

Las tetinas anatómicas, planas, simétricas y con forma de gota Philips Avent garantizan un desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías, incluso cuando el bebé gira el chupete en la boca.

Tetinas blandas de silicona

Tetinas blandas de silicona

El bebé aceptará mejor la tetina de silicona Philips Avent, ya que no tiene sabor ni olor. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no es pegajosa. Además, la tetina es resistente, duradera y mantiene la forma y el color con el paso del tiempo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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