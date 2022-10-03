Descontinuado
3 dosis
La parte interna puede extraerse para convertir el producto en cómodo vaso
El dosificador de leche en polvo Philips Avent tiene capacidad para 3 dosis de leche en polvo, ideal para viajes
Todas las piezas pueden esterilizarse y son aptas para el microondas y el lavaplatos para una limpieza fácil y rápida
5.0
de 5
5
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Hola123456
03/10/2022
Chile
No le crea a estas reseñas
No le crea a estas reseñas. No se publican las malas. Mal producto, no recomendable. Hay opciones más baratas y mejores.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF135/06 Dosificador de leche en polvo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF135/06 Dosificador de leche en polvo
COB6770
13/03/2018
España
ESTE PRODUCTOR ES NECESARIO.
MUY PRACTICO, RECOMENDABLE PARA VIAJE Y MUY UTIL POR SER PARA 3 TOMAS.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF135/06 Dosificador de leche en polvo
Sí, recomiendo este producto
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joulander
27/01/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF135/06 Dosificador de leche en polvo
Sí, recomiendo este producto
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