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Philips Avent Asas de entrenamiento para vasos
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF142/00
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¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Las asas de entrenamiento de Philips Avent son compatibles con todos los biberones y vasos?
¿Puedo utilizar asas de entrenamiento en los biberones Natural de cristal?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?