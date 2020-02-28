ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Limpie y cuide fácilmente los productos de alimentación del bebé
  • Limpie y cuide fácilmente los productos de alimentación del bebé
  • Limpie y cuide fácilmente los productos de alimentación del bebé
  • Limpie y cuide fácilmente los productos de alimentación del bebé

Descontinuado

Philips AventCepillo para mamaderas y tetinas

SCF145/07

4.4
| (15) Opiniones | 93% ha recomendado este producto
Limpie y cuide fácilmente los productos de alimentación del bebé
El cepillo para mamaderas Philips Avent tiene un cabezal de cepillado curvo diseñado especialmente y una punta moldeada del mango para limpiar de forma eficaz todo tipo de mamaderas, tetinas y equipos de alimentación. Las cerdas duraderas de alta densidad limpian de forma segura sin rayar.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Cepillo de limpieza Avent

Limpie y cuide fácilmente los productos de alimentación del bebé

  • Accesorios para mamaderas

Este cepillo para mamadera y tetina no contiene BPA*.

Este cepillo para mamadera y tetina no contiene BPA*.

Este cepillo para mamadera y tetina se produce íntegramente a partir de materiales sin BPA*.

El cepillo para mamaderas con cabezal curvo permite una limpieza fácil.

El cepillo para mamaderas con cabezal curvo permite una limpieza fácil.

El cepillo de cabezal curvo con punta moldeada del mango permite una limpieza a fondo porque llega a los rincones de todas las mamaderas de cuello ancho, tetinas y productos de lactancia.

Apto para lavavajillas

El cepillo para biberones y tetinas se puede limpiar en el lavavajillas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

15

Opiniones

93%

ha recomendado este producto

3
2

28/02/2020

Chile

Chile

Buen producto

Cerdas firmes, no se queda la comida ni la suciedad entre las cerdas es fácil limpiar el cepillo después de usarlo, no se deforma, las mamaderas quedan de verdad más limpias con el.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

26/04/2016

España

España

Muy util

Muy útil para la limpieZa del biberon y tetina. Recomendable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

20/12/2013

España

España

muy bueno

este cepillo me lo regalaron cuando nació mi hija, llevo usándolo un año y esta perfecto, sigue limpiando igual de bien que el primer día. Lo mejor es la parte para poder lavar las tetinas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.