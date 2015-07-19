Descontinuado
Ajuste perfecto para su recién nacido
0 a 2 meses
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
El disco del minichupete es más pequeño y ligero para bebés pequeños de hasta 2 meses.
Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las mamás cómo respondían sus pequeños a las tetinas Philips Avent y nueve de cada diez bebés aceptaron nuestros chupetes.*
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
4.6
de 5
7
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
Oia31
19/07/2015
España
Fantástico
Es un chupete pequeño y va muy bien en las primeras semanas. Creo que para prematuros tiene que ir muy bien.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF151/01 Chupete Mini
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF151/01 Chupete Mini
Alex_428
08/08/2020
Argentina
Lastima que no hay más grandes
Mi hija los ama! No hay manera de que los suelte... actualmente le compre los airflow pero no es lo mismo, quiere estos. El material del cual están confeccionados es lindo, son livianos y la tetina es suave.
Ventajas
Al bebé le encantan
Contras
Que no venga en una medida más grande
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF151/02 Chupete Mini
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF151/02 Chupete Mini
Maguita91
01/08/2020
Argentina
Excelente
El mejor chupete, nos ayudo mucho a calmar al bebe debido a los colicos, lo super recomendariamos.
Ventajas
Tamaño
Contras
Viene sin correa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF151/01 Chupete Mini
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF151/01 Chupete Mini
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Fabricante del año 2014
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Nuestra variedad ayuda a las madres y a los bebés en cada etapa del crecimiento
Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012