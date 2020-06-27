Descontinuado
Para una comodidad esencial
0-6 m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las mamás cómo responden sus pequeños a las tetinas Philips Avent y nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes.*
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
Puede estar seguro de que la comodidad de su bebé está en buenas manos. Este chupete se fabricó en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido.*
4.4
de 5
34
Opiniones
91%
ha recomendado este producto
Kotita
27/06/2020
Chile
Muy buen producto
Una ayuda y un gran amigo al momento de calmar a nuestros bebés.
Ventajas
Muy practico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF170/18 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF170/18 Chupete Classic
mariajosecifbr
15/06/2020
Chile
Buenísima calidad
Usamos desde el día 1 hasta los 6m, pasadito que fue cuando cambiamos a la versión 6-18m (la transición fue instantánea, por lo demás. No tuvimos ningún inconveniente). Lo utilizaba todo el día, en las siestas y en la noche. Estando despierta también. Si no estaba tomando leche, estaba con su chupete. Jamás se agrietó ni se rompió. Perdimos uno pero por suerte venían dos jeje y nunca tuvo problemas en intercambiar sus chupetes. Comenzó con dentición y mordía todo, aún así jamás les pasó nada.
Ventajas
Calidad buenísima.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/26 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/26 Chupete Classic
27/02/2020
Chile
Producto maravilloso
Elegí esta calificación, dado que me ayudó un montón con mi angelito Martín, mi bebé nació asfixiado en el parto, luego de 41 semanas de espera y una cesárea de urgencias por pérdida del bienestar fetal, luego de aprox. 5 horas pude conocer a mi bebé, pero de inmediato se lo llevaron a neonatología donde pasó sus 23 días de vida, en donde por su estado delicado de salud lloraba mucho y su único calmante era el chupete avent! No pude sacar una foto en neonatología pero hoy lo tengo guardado como uno de los tesoros más presiados en mi vida, el recuerdo de mi hijo Martín. Hoy con 25 semanas de embarazo a la espera de mi bebé arcoiris, ya tengo listas sus mamaderas y chupetes avent! También las bolsitas para guardar la leche dado que tendré que seguir estudiando y estoy segura que los productos me ayudarán a tener una lactancia materna exclusiva con mi Santi! Espero ganar!!!
Ventajas
Recomendado!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra variedad ayuda a las madres y a los bebés en cada etapa del crecimiento
Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012
Fabricante del año 2014