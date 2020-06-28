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  • Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé
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Descontinuado

Philips AventChupete Classic

SCF170/22

4.9
| (41) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé
Calme a su pequeño durante todo el día con el chupete Philips Avent Classic. Está disponible en una variedad de colores, y la tetina flexible y anatómica respeta el desarrollo bucal de su bebé.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Elegante diseño transparente

Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé

  • Para una comodidad esencial

  • 6-18m

  • Anatómicos y sin BPA

  • Pack de 2

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Fabricado en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido

Fabricado en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido

Puede estar seguro de que la comodidad de su bebé está en buenas manos. Este chupete se fabricó en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido.*

Mango de seguridad para facilitar su extracción

Mango de seguridad para facilitar su extracción

Nuestro mango de seguridad le permite extraer fácilmente el chupete de su bebé en cualquier momento. Incluso las manos pequeñas pueden sostenerlo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

41

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

28/06/2020

Chile

Chile

Mi bebé ama su chupete

Elegí este producto porque le ah dado mucha calma a mi bebé en la etapa de 6 a 18 meses

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF169/27 Chupete Classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF169/27 Chupete Classic

27/06/2020

Chile

Chile

Exelentes productos 100% recomendable ⭐⭐⭐⭐⭐

Son los mejores productos para los pequeños, sobre todo sus mamaderas, las recomiendo en un 100% a todas las futuras mamis y a todo aquel que no sabe que regalar, la mejor opcion, mi sobrina las usa desde que nacio, lleva 4 años con sus mamderas avent, y yo las quiero para mi bebé ya que estoy embarazada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF169/27 Chupete Classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF169/27 Chupete Classic

15/06/2020

Chile

Chile

Me han salvado un montón

Si bien mi bebé ya no usa tanto chupete, las veces que lo he necesitado me han salvado. Primero utilizó la versión 0-6m, fue muy útil y ahí era mucho más dependiente del chupete. Ahora con esta versión 6-18m la frecuencia de uso bajó porque está creciendo, pero aun así en las siestas sobre todo me ayudan demasiado. Y la calidad del chupete es excelente. Jamás se me rompió o agrietó ninguno.

Ventajas

Calidad. Flexible.

Contras

Nada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF169/28 Chupete Classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF169/28 Chupete Classic

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

  2. Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. Nuestra variedad ayuda a las madres y a los bebés en cada etapa del crecimiento

  4. Fabricante del año 2014