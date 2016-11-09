Descontinuado
Calma con la comodidad del aire
0-6 m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
La piel necesita respirar, especialmente la del bebé. Nuestro protector tiene 6 orificios de ventilación para una circulación de aire adicional, diseñados a fin de reducir la irritación cutánea.
Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las mamás cómo responden sus pequeños a las tetinas Philips Avent y nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes.*
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
5.0
de 5
3
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Luckystar77
09/11/2016
España
Ideal
A la peke le encantan estos chupetes.Y a mi también porque con su capuchón de plástico ,que impide que entren gérmenes ,lo hace 100% higiénico.Tienen un fantástico sistema de ventilación que hace que no se ahogue.Y como otros productos Avent su tetina tiene forma de pezón.Me gusta el hecho de que sea de silicona y su forma y tamaño són perfectos.Por último es muy fácil de limpiar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF180/27 Chupetes ventilados
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF180/27 Chupetes ventilados
Kjoha
17/11/2018
Colombia
Excelentes
Comodos, excelente calidad, buen diseño, respirable. Recomendado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF180/24 Chupones Freeflow
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF180/24 Chupones Freeflow
Sil81
08/09/2013
Argentina
Es un excelente producto y el diseño es muy colorido y divertido.
Recomiendo los productos Avent, ya que son muy duraderos, de excelente calidad y no están fabricados con plásticos que puedan dañar la salud de los bebés.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF180/24 Chupetes Freeflow
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF180/24 Chupetes Freeflow
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra variedad ayuda a las madres y a los bebés en cada etapa del crecimiento
Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012
Fabricante del año 2014